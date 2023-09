Karatay Belediyesi'nden gönül coğrafyasına vefa

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Bosna Hersek'e olan desteğini ve vefasını sürdürüyor. 2021'de Türk Dünyası Belediyeler Birliği işbirliğinde Zvornik Şehitlik Anıtı'nın yapımı ile Trebinje Zupa Camii'nin restorasyonunu üstlenen Karatay Belediyesi, bu kez de Trebinje İslam Birliği Vakfı binası ve bölge turizmine katkı sunacak bir sosyal tesisin yapımını tamamladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) koordinesinde Konya Büyükşehir, Karatay, Selçuklu ve Meram Belediyelerinin Bosna Hersek'te katkı sağladığı birtakım proje ile hizmetlerin açılışlarına katıldı. Başkan Hasan Kılca, söz konusu program çerçevesinde önce Karatay Belediyesi'nin de destek sunduğu Bosna Hersek Cumhuriyeti Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Öğrenci Yurdu'nun açılışına katıldı. Hasan Kılca burada yaptığı konuşmada, "Gönüllerin şehri, Hazreti Mevlana diyarı, Selçuklu payitahtı Konya'mızdan selam getirdik sizlere. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile yaptığımız protokol çerçevesinde Konya Büyükşehir, Selçuklu ve Meram Belediyelerimizle birlikte Karatay Belediyesi olarak bu yurdumuzun tefrişatına katkı sunduk. Gönül coğrafyamızın en müstesna ülkesi olan Bosna Hersek'in her köşesinde büyükelçimizin riyasetinde buradaki tüm ihtiyaçları karşılama yönünde gayretlerimiz var. Bosna Hersek başta olmak üzere gönül coğrafyamızın tamamında neye ihtiyaç varsa onu karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'i de ziyaret etti. Başkan Hasan Kılca daha sonra Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin de katkılarıyla (TDBB) Karatay Belediyesi'nin destekleriyle Trebinje'de yapımı tamamlanan İslam Birliği Vakfı Binası'nın ve bölge turizmine katkı sunacak yüzde 100 helal gıda sertifikasına sahip bölgenin ilk sosyal tesisin de açılışlarını gerçekleştirdi.

"Balkanlar'daki tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Ecdattan miras kalan topraklarda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca, Bosna Hersek'in her zaman heyecanlandırdığının altını çizdi. Hasan Kılca, "2 yıl önce de buraya gelmiştik. 2021'de Türk Dünyası Belediyeler Birliğimizin de işbirliğinde Karatay Belediyesi olarak Zvornik Şehitlik Anıtı'nın yapımını ve Trebinje Zupa Camii'nin restorasyonuna destek vermiştik. Tabii o yıl geldiğimizde buradaki kardeşlerimiz, İslam Birliği Vakfı binasının yarım kaldığını ve bu binanın tamamlanmasını bizden talep etmişlerdi. Bizler de Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile birlikte bu projeye destek vereceğimizi söylemiştik. Bu desteğimizi verdik ve hamdolsun bugün itibariyle de binayı tamamlamış olduk. Karatay Belediyesi olarak Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile birlikte Bosna Hersek'in her köşesinde nerede bir ihtiyaç varsa oraya destek vermeye ve talep edilen birçok şeye yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bosna Hersek'te Novi Grad, Gorajde ve Teoçak Belediye ile kardeş şehir ilişkilerimiz mevcut. Yine Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi Öğrenci Yurdu'nun tefrişatına destek verdik ve açılışını gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki her beldeye çok önem veriyor. Bizler de Türkiye'deki belediyeler olarak onun gösterdiği yolda gönül coğrafyamızın en müstesna ülkelerinden birisi olan Bosna Hersek başta olmak üzere tüm kardeşlerimizle bir araya gelmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hep birlikte çok daha güçlü olacağız"

Kılca, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir dönüşüm ve değişim içerisinde olduğunu da aktardı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Rabbimden Cumhurbaşkanımıza sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Kendileri başımızda oldukça ülkemiz her geçen gün daha da güçleniyor. Ülkemiz, onun liderliğinde belki 10 kattan fazla büyüdü. İnşallah bu değişim ve dönüşüm tüm Müslüman ve mazlum ülkelere de sirayet eder. Balkanlar'dan Türki Cumhuriyetlere, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar pek çok ülkede Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı vesilesiyle Türkiye ciddi hizmetler yapıyor. Ülkemiz, tüm gönül coğrafyasına ve Evlad-ı Fatihana destek olmaya devam edecek. Belediyeler olarak bizler de aynı hassasiyetle hizmet ediyoruz. 6 Şubat'ta ülkemizde çok ciddi 2 büyük deprem meydana geldi. 11 şehirde yaşayan 14 milyon insan bu felaketten etkilendi ve maalesef 50 bin insanımızı kaybettik. Ama tüm yaşananlara rağmen Türkiye o kadar güçlü ki gelişmesini sürdürebiliyor. Tüm İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyada Cumhurbaşkanımıza büyük dua ve destek var. Bu destek sürdükçe de hep birlikte çok daha güçlü olacağız. Bu güzel karşılama ve ağırlama için size teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'in Trebinje şehrinde 16. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen ve 2021'de Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Karatay Belediyesi'nin desteğiyle onarılarak yeniden ibadete açılan Trebinje Zupa Camii İslam Birliği Meclisi Başimamı Sadik Fazlagic, katkıları dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Trebinje İslam Birliği Meclisi Başkanı Miralem Hacımahovic de Karatay Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçen projelerin öneminden bahsetti. - KONYA