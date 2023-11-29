Karamollaoğlu: Hamaslı mücahitler AB'ye ders verdi

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hamaslı mücahitler, Avrupa Birliği'ne (AB) hukuk ve insan hakları dersi vermiştir. İslam ülkelerinin liderlerinin kuramadığı cümleleri, Gazzeli çocuklar haykırmıştır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de ortak grup toplantısına katıldı. Karamollaoğlu, dünya tarihinin zor bir dönemden geçildiğini belirterek, Filistin'in İsrail'e karşı büyük bir mücadele gösterdiğini söyledi. Bir avuç Müslüman'ın, 57 İslam ülkesinin yapamadığını yaptığını kaydeden Karamollaoğlu, "Uluslararası kurum ve kuruluşların başaramadığını Filistinli mücahitler, mücadeleleriyle başarıyor. Yaklaşık 2 ay oldu, Gazze direniyor. Canlarıyla, kanlarıyla, dişleriyle, tırnaklarıyla direniyorlar. Hem İsrail'e karşı hem de bu zulme ortak olan emperyalist devletlere karşı direniyorlar. İslam ülkelerinin sessizliğine, medya manipülasyonlarına, algı operasyonlarına rağmen kararlı bir mücadele yürütüyorlar. İşte bu kararlı mücadele ile ateşkes sağlanıyor, esir değişimleri böyle mümkün olabiliyor. Çünkü 'kahrolsun' demekle İsrail kahrolmuyor. Sadece kınayarak İsrail zulmü durmuyor" diye konuştu.

'GAZZE'Lİ ÇCOUKLAR HAYKIRMIŞTIR'

Birleşmiş Milletlerin sağlayamadığı ateşkesi, Filistinli direnişçilerin mücadeleleriyle sağlandığını kaydeden Karamollaoğlu, "Hamaslı mücahitler AB'ye hukuk ve insan hakları dersi vermiştir. İslam ülkelerinin liderlerinin kuramadığı cümleleri, Gazzeli çocuklar haykırmıştır. Evlatlarını kaybeden anne babaların ve anne babalarını kaybeden evlatların dimdik duruşu anlayana çok şey anlatmıştır. Bu duruş, dünya kamuoyuna İsrail'in gerçek yüzünü öğretmiş ve dünyanın her yerinde vicdanlı insanlar bu zulüm karşısında sokaklara dökülmüştür" dedi.

'VERGİ İADELERİ İLE BİRİLERİ ZENGİN EDİLECEK'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ekonomik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin konuştu. Davutoğlu, "Torba yasa teklifinde vergi iadeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılması karara bağlanıyor. Cumhurbaşkanı bir gün diyecek ki; 'Şu firmalara vergi iadesi yapacağım.' Anayasa'nın 73'üncü maddesi de diyor ki; 'Vergi ile ilgili düzenlemeler ancak kanunla yapılır.' Vergi iadeleriyle birileri zengin edilecek. Asgari ücretten vergi alınacak. Emeklinin yaptığı herhangi bir alışverişten Özel Tüketim Vergisi alınacak ama şirketlerin vergileri affedilecek. Bu torba yasanın esası bu, Anayasa'ya aykırı. Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) mutlaka döner. Onun için AYM'nin kalkmasını istiyorlar" ifadelerini kullandı.