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Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev İlkokulu'nun temeli atıldı

Politika Haberleri

Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev İlkokulu'nun temeli atıldı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Azerbaycan Devleti tarafından yapılacak 24 derslik Haydar Aliyev İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev İlkokulu'nun temeli atıldı

KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Azerbaycan Devleti tarafından yapılacak 24 derslik Haydar Aliyev İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlanacağı Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Caddesinde Azerbaycan devleti tarafından 1000'e yakın afet konutu ve sosyal donatı yapılacak olup 24 derslik Haydar Aliyev İlkokulu'nun temel atma törenine katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Politika

Bekir Pakdemirli Kahramanmaraş Azerbaycan Politika Haberler

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