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Kadirli'de Asayiş Uygulaması: 8 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı. Uygulamalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu da ele geçirildi.