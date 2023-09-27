Kadirli'de Asayiş Uygulaması: 8 Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı. Uygulamalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu da ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-26 Eylül'de yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: AA / Politika