Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni Beştepe Külliyesi'nde toplayacak. Ana gündem maddesini Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın oluşturacak.

ATEŞKES DE MASAYA YATIRILACAK

Bölgesel gelişmelerin ve terörle mücadele operasyonlarının da konuşulacağı kabinede Hamas ile İsrail'in anlaştığı ateşkes de ele alınacak. Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı yaklaşırken bölgede atılan son adımlar ele alınacak.

SON TERÖR OPERASYONLARI DEĞERLENDİRİLECEK

"Terörsüz Türkiye" hedefinde atılan adımlar, Bolu'daki otel yangını, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ve Gazze de ele alınacak başlıklar arasında olacak. Terörle mücadele ve Suriye ile ilişkiler Kabine'de görüşülecek başlıklar arasında Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son terör operasyonları yer alacak.

Yeni Şam yönetimi ile PKK/YPG'nin Suriye'den arındırılması ile bölgenin yeniden inşası konusunda atılacak adımlar değerlendirilecek. Kabine'nin bir diğer gündem başlığının Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes olması bekleniyor.

GAZZE'YE YAPILACAK YARDIMLAR KABİNE GÜNDEMİNDE

Ateşkesin sürdürülebilmesi için Türkiye'nin vereceği destek de kabinede ele alınacak konular arasında. Gazze'ye yapılacak yardımlar da yine Kabine'nin gündeminde yer alacak. Öte yandan enflasyon ile mücadeledeki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar da değerlendirilecek.