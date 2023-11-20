İzmir'de Türk Bayrağı İle İsrail Bayrağı Protestosu

İzmir'de bir kişi, elinde Türk bayrağı ile İsrail bayrağının üzerine basarak başına tabanca dayadı. Polis olay yerine sevk edildi ve kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'na saat 13.00 sıralarında otomobili ile gelen bir kişi, araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serdi. Daha sonra eline Türk bayrağı alan isminin Muhammet olduğu öğrenilen kişi, başına tabanca dayadı. Bunun üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kişinin elindeki tabancayı bırakması için çabalarını sürdürüyor.