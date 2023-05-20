İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Siyasi Parti İl Başkanları İle Bir Araya Geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi partilerin İzmir il başkanları ile bir araya gelerek seçim sürecini değerlendirdi. Başkan Soyer, İzmir'de tek bir oy çalınmadığını belirtti ve seçimlerde değişim talebinin daha fazla olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siyasi partilerin İzmir il başkanları ile bir araya geldi. İki saat süren toplantıda konuşan Başkan Soyer, "İzmir'de tek bir oy çalınmadı. Oy çalınacak korkusuyla sandığa gitmek istemeyenler var. İzmir'de sandıklara sahip çıkıyoruz. Hiçbir oyun zayi olmaması için çalışıyoruz. Mutlaka ikinci turda sandığa gitmeliyiz. Seçimler bize değişim talep edenlerin daha çok olduğunu gösterdi" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, cumartesi mesaisine siyasi partilerin İzmir il başkanları ile buluşarak başladı. Nefes Restoran'da düzenlenen toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Deva Partisi İzmir İl Başkanı Egemen Pamukçu, Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı, Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar, Toplumsal Özgürlük Partisi İzmir İl Başkanı Erkan Gökber, Adalet Partisi İzmir İl Başkanı Levent Aras, Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Başkanı Başar Özer, Yeşil ve Sol Gelecek Partisi İzmir İl Eş Sözcüsü Hüseyin Çağlar, Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanı Berna Çelik, Doğru Parti İzmir İl Başkanı Raif Şaşmaz, Liberal Demokrat Parti İzmir İl Eş Başkanı Onur Bilgili, Emekçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Mizgin Sümbül ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi İl Başkanı Alper Gülay ile parti temsilcileri katıldı. 2 saat süren toplantıda seçime 8 gün kala İzmir'de partilerin yönetim teşkilatlarının gördüğü seçim tabloları değerlendirildi.

"DEĞİŞİM ŞART"

Seçime bir hafta kala partilerin yönetim teşkilatlarıyla birlikte yol haritası belirlemek için bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Tunç Soyer, "Tanış olmayanlar tanış olsun. Önümüzde çok kısa bir süre var. Tarihi bir seçim yaşayacağız. Sizin önerilerinize açığız. Bu süreci birlikte nasıl değerlendirebileceğimize dair ortak akıl yürütelim. Bu ortam çok kıymetli. Doğayı güzel yapan şey nasıl biyoçeşitlilik ise toplumları güzelleştiren şey farklılıkların bir arada olması. Birbirinden çok farklı perspektiflerin bir arada olması unuttuğumuz bir şey. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi bir araya gelmeyi başardık. Seçimlerden sonra da bir araya gelmeye hazırız. Çok zengin ve farklı fikirler var. Sandıktaki oyumuzu artırabilmek için öngördüğümüz konulara yoğunlaşmamız gerek. İzmir'de tek bir oy çalınmadı. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Sandığa gitmek istemeyenler sandıktan yine çalınacak korkusuyla sandığa gitmek istemiyor. İzmir'de sandıklara sahip çıkıyoruz. Hiçbir oyun zayi olmaması için çalışıyoruz. Bu tür endişeler olmamalı. Mutlaka sandığa 2. turda da gitmeliyiz. Seçimler bize gösterdi ki değişimi talep edenler daha çok. Yüzde 53 değişim isteyen bir kesim var. Değişim şart" dedi.

"SANDIĞA GİDENLER VAZGEÇMESİN"

Değişim isteyen çok gencin olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "İçinde bulunduğumuz tabloyu gençler iyi okuyor. İzmir'in sorumluluğu çok büyük. Bir hafta içerisinde İzmir'in oyunu artırmak mecburiyetindeyiz. Ben samimiyetimle inanarak söylüyorum. Kazanacağız. Türkiye çok büyük bir değişimin içerisinde. Sandığa gidenler vazgeçmesin. Dayanışmak ve birbirimizin gücüne güç katmak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.

"İZMİR'DE ÇALINAN TEK BİR OY YOK"

10 bin sandıkta bir asil ve bir yedek görevli bulundurduklarını ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Şu ana kadar bana ulaşmış olan bilgilere göre İzmir'de sandık başında olmayan görevli yok. Şu ana kadar hepimize gelen ihbarlar araştırıldı. Bu konuda rahat olalım. Hukuk ekiplerimiz üç gün boyunca uyumadan bu durumu araştırdı. İzmir'de sandıkta şaibeli bir durum yaşanmadı. Oy oranını sandığa bağlamadan çözüm üretiyor olmamız gerek. Altını önemle çizerek belirtmek istiyorum İzmir'de çalınan tek bir oy yok ve bizler ikinci turda yeniden sandığa gidip oyumuzu kullanmalıyız. Biz İzmir'de Recep Tayyip Erdoğan'ı istemeyenler yüzde 68,7'yiz. Biz çoğunluğuz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU SEÇİMİ ÇOK RAHAT KAZANACAĞIZ"

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Egemen Pamukçu, iktidarın yeni bir söylemi olmadığını ifade ederek, "Biz seçimi kaybetmedik. Bizim argümanımız çok. Avantajlıyız. Yılmamamız gerek. En büyük desteğimiz moral ve motivasyonumuzun tam olması. Biz bu seçimi kazanacağız. Biz bu yarışı çok rahat kazanacağız" şeklinde konuştu.

"21 YILLIK BU DÜZENİ ARTIK DEĞİŞTİRECEĞİZ"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, "Bu seçimde sadece küçük bir pusula ve iki kişi olacak. Oy vermekte, saymakta çok rahat olacak. Sandıkla oya sahip çıkmakla ilgili bir problemimiz yok. İşimiz kolay değil kabul ediyoruz ama yılgınlığa sebebiyet verecek, enseyi karartacak bir durum yok. Kimi seçmekten ziyade kimin seçilmemesi gerektiğini gösteren bir seçim. 21 yıllık bu düzeni artık değiştireceğiz. Daha biten bir şey yok. Ortada ciddi bir potansiyel var. Her ilde oy oranımızı artıracağız" dedi.

"GÜNÜN SONUNDA KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"

Seçimlere giden zamanın çok daraldığını ifade eden Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, "Tayyip Erdoğan ilk kez ikinci tura kaldı. Bunu görmezden gelemeyiz. Sandığa gelmeyen vatandaşlar bunca sene ümitsizlik yaşadı ancak Erdoğan'ın yüzde 50+1 oy almaması aslında seçimi kazanacağımızın bir işareti. Ümit vermek zorundayız. Sandığa gelmeyenlere ümit doğdu. Günün sonunda kazanan biz olacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE 8 MİLYON KİŞİ SANDIĞA GİTMEDİ"

Seçimin en belirgin noktasının iktidarın ilk turda gidecek olarak görülmesi olduğunu söyleyen Yeşil ve Sol Gelecek Partisi İzmir İl Eş Sözcüsü Hüseyin Çağlar, "Gidecekler, mutlaka gidecekler ama aradaki şok etkisi toplumun değişik kesimlerini harekete geçirdi. Bizler bunu gördük. Burada dikkat edilmesi gereken durum sandığa gitmeyen seçmenleri sandığa götürmemiz gerek. Tespitlerimizi yapmamız gerek. Türkiye çapında 8 milyon kişi sandığa gitmedi. Bu kampanyayı sokak etkinlikleri yerine ev ev gezerek yapmalıyız. Kendi illerine gitmesi gereken seçmenlere mutlaka destek çıkmalıyız" diye konuştu.

"PARTİ OLARAK YOLDAŞLARIMLA ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi İl Başkanı Alper Gülay ise "İzmir'de birebir görüşmeler ve yoğun çalışmalarla oy oranlarını artırabiliriz. Parti olarak yoldaşlarımla üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

Diğer partilerin yöneticileri de seçimle ilgili düşüncelerini aktardı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023