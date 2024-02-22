İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanı ve birçok parti üyesi istifa etti

İyi Parti Sorgun İlçe Başkanı Mehmet Kabay ve ilçe yönetimi kurulu üyeleri ile birçok parti üyesi istifa etti.

İyi Parti Sorgun İlçe Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Durak Kaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 400'ü aşkın parti üyesinin istifa ettiğini açıkladı. Kaya, yaptığı basın açıklamasında İYİ Parti Genel Merkezi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden Sorgun İlçe Teşkilatı'nın görevden alınması nedeniyle istifa ettiklerini belirtti. İlçe teşkilatı olarak 400'ü aşkın üye ile istifa ettiklerini söyleyen Kaya, "Genel merkez tarafından Sorgun İlçe Yönetimi görevden alındı ve hiçbir gerekçe ve mazeret gösterilmeden başta Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taner Demirer'in kendi duygusal hareketleri bu kararın alınmasında etkili oldu ve bu süreçte sayın milletvekilimiz Lütfullah Kayalar teşkilatımızın arkasında durmadı. Biz de teşkilatımız olarak 400'ü aşkın üyemizle birlikte istifa ettik. Şu an da istifalar devam etmekte. Bu aşamadan sonra da yerel seçimlerde hangi adaya destek vereceğimizi açıklayacağız. İYİ Parti'yi yerel seçimlerde kesinlikle desteklememiz söz konusu değildir" dedi.

Kabay'ın istifasıyla boşalan İYİ Parti Sorgun İlçe Başkanlığı görevine ise Emre Ekim atandı. - YOZGAT