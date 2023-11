İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı heyeti, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali kararı vermesine karşın cezaevinde tutulan TİP Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, hukukun ayaklar altına alındığını ve hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için çağrıda bulundu.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı, Can Atalay'ı ziyaret etti

İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı heyeti, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali kararı vermesine karşın halen cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay'ı cezaevinde ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "15 Temmuz sonrası yargımızın neredeyse hakim ve savcılarının tamamı değişti. Biz yeni bir süreç başlayacağını düşünürken baktık ki yeni gelen bazı hakim ve savcılarımızın tıpkı Fetullahçı Terör Örgütü dönemindeki hakim ve savcılar gibi hukuku ayaklar altına aldığını, Anayasa, Anayasa Mahkemesi kararları, insan haklarına aykırı olarak davranışlarda ve tutumlarda bulunduğunu gördük. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı hukuku yok saymış, Anayasa Mahkemesi'ni yok saymış, dosyayı sürüncemede bırakmak, bir süre daha hukuksuz bir şekilde Can Atalay hapiste kalsın diye tek başına hiçbir usulde yer almayan biçimde Yargıtay'a göndermiştir. Bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için Meclis'i, Yargıtay'ı özellikle kendi kararları hiç sayılan Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırıyoruz" dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı bugün Anayasa Mahkemesi'nin hakkında 'hak ihlali' kararı vermesine karşın cezaevinde tutulan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

"TÜRK HUKUK TARİHİ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU İFADE ETTİ"

Heyet adına konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, "İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı olarak Genel başkanımız Meral Akşener'in talimatıyla Silivri'de hapis tutulan, özgürlüğü kısıtlanmış olan milletvekilimiz Can Atalay'ı ziyarete geldik. Kendisine yapılan hukuksuzlukların ve adaletsizliğin sona ermesi için İYİ Parti olarak her türlü desteği vermeye, gerek Meclis'te gerekse hukuk alanında kendisine destek olacağımızı iletmek için geldik. Kendisiyle görüştük. Moralinin çok iyi olduğunu ancak kendisine yapılan hukuksuzluklardan bir hukukçu olarak üzüntü duyduğunu, hukuk adına büyük bir skandalla karşı karşıya kaldığını, bu durumun düzeltilmesinin Türk hukuk tarihi için de çok önemli olduğunu ifade etti" dedi.

"BAZI HAKİM VE SAVCILARIMIZIN TIPKI FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ DÖNEMİNDEKİ HAKİM VE SAVCILAR GİBİ HUKUKU AYAKLAR ALTINA ALDIĞINI GÖRDÜK"

2019-2014 yılları arasında cezaevinde yaşadığı hukuksuzlukları da anlatan Üçok, şöyle devam etti:

"Ben yıllarca Fetullahçı Terör Örgütü'nün yapmış olduğu hukuksuzluklarla hapiste yatmış, 5 yıl kadar burada geçirmiş biriyim. O dönemde Fetullahçı Terör Örgütü'nün hakim ve savcılarının hukuku nasıl çiğnediğini, anayasayı nasıl katlettiğini hep birlikte acı bir şekilde yaşayarak gördük. Türk hukuk tarihinin en karanlık dönemi geçti derken, bugün bakıyoruz 15 Temmuz sonrası yargımızın neredeyse hakim ve savcılarının tamamı değişti. Biz yeni bir süreç başlayacağını düşünürken baktık ki yeni gelen bazı hakim ve savcılarımızın tıpkı Fetullahçı Terör Örgütü dönemindeki hakim ve savcılar gibi hukuku ayaklar altına aldığını, Anayasa, Anayasa Mahkemesi kararları insan haklarına aykırı olarak davranışlarda ve tutumlarda bulunduğunu gördük. Anayasa Mahkemesi'nin açık kararına, bu konuda bir karışıklık olmasın diye madde madde yazmış olduğu kararını bir an önce Can Atalay tahliye olsun diye gönderdiği 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı hukuku yok saymış, Anayasa Mahkemesi'ni yok saymış, kendisini adeta o dönemin yani Fetullahçı Terör Örgütü'nün yargımıza hakim olduğu, o karanlık dönmenin hakimlerinin yaptığına benzer bir şekilde dosyayı sürüncemede bırakmak, bir süre daha hukuksuz bir şekilde Can Atalay hapiste kalsın diye tek başına hiçbir usulde yer almayan biçimde Yargıtay'a göndermiştir. Bu o dönemin uygulamalarından birisi olarak karşımıza çıkıyor."

"ÖZELLİKLE KENDİ KARARLARI HİÇ SAYILAN ANAYASA MAHKEMESİ'Nİ GÖREVE ÇAĞRIYORUZ"

Hakim ve savcılara çağrı yapan Üçok, "Hakim ve savcılarımıza sesleniyorum. O dönemi hatırlatan kararlardan uzak durunuz. O günün hakim ve savcıları bugün kendilerinin de bir hukuk ihtiyacı olduğunu çok acı bir şekilde öğrendiler. Hukuka, anayasa insan haklarına riayet edelim. Yargıçlarımızın tek bir talimat alacağı yer vardır o da bizim anayasamızdaki hükümler, kanunlarımızdaki maddelerdir. Onun haricinde hiç kimseden talimat alarak insanların özgürlükleri oynamasınlar. Biz buradan Can Atalay'a yapılanları İYİ Parti ve tüm teşkilatlarımız olarak şiddetle kınıyoruz. Bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılması için Meclis'i, Yargıtay'ı özellikle kendi kararları hiç sayılan Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırıyoruz" dedi.