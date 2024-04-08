Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Partinin 27 Nisan'da seçimli olağanüstü kurultay kararı aldığını belirterek "Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda, genel başkan adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

Aydın açıklamasında şunları kaydetti:

"Büyük fedakarlıklarla partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı olağanüstü kurultay kararıyla partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Partimizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye'ye yeniden umut olmasını sağlamak ve partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz. Niyetimiz hayırdır, akıbetimiz hayır olsun. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun."

Aydın, adaylığıyla alakalı kapsamlı açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağını, açıklamanın yeri, tarihi ve saatinin sosyal medya hesaplarından duyurulacağını bildirdi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Meral Akşener Koray Aydın İYİ Parti Aydın Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Meral Akşener istifa etti mi? İYİ Parti'den Meral Akşener istifa edecek mi? Yargı dizisi bitiyor mu? Yargı neden final yapıyor? Yargı final bölümü ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 NİSAN | Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul barajlarının yüzde kaçı dolu? Meral Akşener yeniden aday olacak mı? İYİ Parti Genel Başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Bayram namazı saatleri! Bayram namazı kaçta kılınacak? 81 il için bayram namazı saatleri... 8 NİSAN dolar, euro ve altın ne kadar? Dolar kaç TL oldu? Gram altın ne kadar? SED ödemesi bayram öncesi yatar mı? SED Nİsan ayı ödemeleri 2024! Güneş Tutulması saat kaçta? 8 NİSAN Güneş Tutulması ne zaman başlayacak, etkileri neler? Gökhan Zeybek kimdir? Halk Tv konuğu Gökhan Zeybek kaç yaşında, nereli? Gökhan Zeybek biyografisi! BAYRAM TATİLİ BANKALAR AÇIK MI? Bankalar bugün açık mı? 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu? Bankaların mesai saatleri! Nuri Alço yaşıyor mu? Nuri Alço'ya ne oldu, son durumu ne? A101 AKTÜEL KATALOĞU 8-11 NİSAN | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar neden kavga etti? Rasim Ozan, Ahmet Çakar'a ne dedi, olay ne? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title