İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD heyetini kabul etti - Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TÜSİAD heyetini kabul etti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. Ümit Özlale ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da yer aldı. AA / Esin Işık - Politika Meral Akşener Orhan Turan İYİ Parti Politika Haberler

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