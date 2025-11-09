İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Kongrede İktidar Politikalarını Eleştirdi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, partisinin Samsun 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Usta, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, iktidarın politikalarını eleştirdi.

AK Parti'nin göreve geldiğinde enflasyonun yüzde 29,7 olduğunu, bugün ise yüzde 33 olarak açıklandığını dile getiren Usta, "İnsanımızın geçinme şartları son derece daha kötü. Şu anda Türkiye'de emekli ve asgari ücret anlamında söylüyorum, 24 milyon kişinin geliri açlık sınırının altında. Türkiye, bu sıkıntıları hiç yaşamadı. Hiç bu kadar bunalmadı. Aileleriyle bakıldığı zaman belki 60-65 milyon hanenin evine bugün açlık sınırının altında gelir giriyor." dedi.

Erhan Usta, hukuk sisteminde de ciddi sorunlar yaşandığını belirterek, "Eğitim sistemi felç olmuş, sağlık sisteminde bu hükümet çok iyi işler yapmıştı. Hakkını teslim etmek lazım fakat o da geriye gitti. Neredeyse geldiği günkü sağlık sistemine dönüştü. Sanayici zorda, ihracatçı zorda. Her gün kapanan firmaların haberiyle sabahları uyanıyoruz." diye konuştu.

Dış politika ve iç siyasete yönelik de eleştirilerde bulunan Usta, şunları kaydetti:

"Mavi vatan üzerinden bir propaganda yaptılar. Türkiye, 2020 yılından bu yana mavi vatanda yok. Orası Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne, Rumlara terk edilmiş durumda. Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde yabancılar gaz arıyor, petrol arıyor. Türk Devleti orada yok. Türkiye, dış politikada maalesef bu hale getirildi. İç siyaset hepimizin malumu. İsmini koyamadıkları herkesin çünkü farklı isim verdiği bir süreç var. Bir komisyon var. Biz, o komisyona da sürece de ihanet süreci diyoruz, ihanet komisyonu diyoruz."

İl Başkanı Hasan Aksoy ile Saydam Bayram'ın adaylık konuşmalarının ardından oy verme işlemine başlandı.

Kongreye İYİ Parti Ankara Milletvekili Eşref Fakıbaba, CHP İl Başkanı Mehmet Özdağ, İYİ Parti ilçe başkanları ile partililer katıldı.