İstanbul'da PKK'ya para finanse edenlere yönelik operasyon: 38 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, ormanların yakılması ve tren ile hızlı tren hatlarına sabotaj düzenlenme gibi sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirmede görevli olan sözde üyelere para finanse ettiği belirlenen 38 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve bir kısmı da yakalanan 17 şüphelinin, örgüt adına ormanların, tarım arazilerinin, seraların yakılması ve tren ile hızlı tren hatlarına sabotaj düzenlenmesi gibi sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirildiği belirlendi. Bu şüphelilere eylem için gerekli parayı finanse etme faaliyeti yürüttükleri ve buna yönelik oluşumlar içerisinde yer alarak örgütün amaçları doğrultusunda eylem ve faaliyetlere katıldıkları tespit edilen 43 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

38 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyon sonucu 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.