İsrail ordusu: "Teröristlerin Lübnan'dan sızma girişimi engellendi"

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından sınırdaki çitlere yaklaştığı ve bomba yerleştirdiği tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 200'den fazla noktaya saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın İsrail'e geleceğini açıkladı.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalarda 11. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'e sızma girişiminin engellendiği duyuruldu. Açıklamada, "Lübnan topraklarından sınırdaki çitlere yaklaştığı ve bomba yerleştirdiği tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 200'den fazla noktaya saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. Hamas'ın Gazze Şeridi'nde terörü finanse etmek için kullandığı bir bankaya ve çok sayıda yeraltı tünelinin hedef alındığı belirtildi.

"Yarım milyon İsrailli tahliye edildi"

IDF Sözcüsü Jonathan Conricus ise şu ana kadar yaklaşık 600 bin kişinin Gazze Şeiridi'nin kuzeyinden çıktığını, ancak bölgede hala 100 bin kişinin bulunduğunu açıkladı. Conricus ayrıca Hamas ile çatışmalar nedeniyle 7 Ekim'den bu yana sınır yakınlarındaki yaklaşık yarım milyon İsraillinin evlerini terk ettiğini aktardı. Conricus, bu sayıya Hizbullah ile gerilimin arttığı ülkenin kuzey sınırındaki yerleşimcilerin de dahil olduğunu vurguladı.

Biden yarın İsrail'e gidecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Blinken, "Çarşamba günü Başkan Biden İsrail'i ziyaret edecek. İsrail için, bölge için ve dünya için kritik bir anda buraya geliyor. Başkan ilk olarak, ABD'nin İsrail'le dayanışmasını ve İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımızı yeniden teyit edecek. Biden, Hamas'ın 30'u ABD'li olmak üzere bin 400'den fazla insanı katletmesinden bu yana açıkça yaptığı gibi İsrail halkını Hamas'tan ve diğer teröristlerden koruma ve gelecekteki saldırıları önleme hakkına ve aslında görevine sahip olduğunu bir kez daha açıkça dile getirecek. Biz bu ihtiyaçları karşılamak için Kongre ile birlikte çalışmaya devam ederken, Başkan Biden İsrail'in halkını savunmak için neye ihtiyaç duyduğunu öğrenecek" ifadelerini kullandı.

"Biden, krizden yaralanmaya çalışanlara açık mesaj verecek"

Blinken, "İkinci olarak Başkan Biden, İsrail'e saldırmak için bu krizden yararlanmaya çalışan devlet olsun veya olmasın tüm aktörlere 'Yapmayın' şeklindeki çok açık mesajımızın altını çizecektir. Başkan, bu amaçla bölgeye iki uçak gemisi grubu ve diğer askeri varlıkları konuşlandırdı" dedi. Blinken, "Üçüncüsü Başkan, vazgeçilmez bir insani çaba olarak Hamas tarafından alınan rehinelerin (erkekler, kadınlar, çocuklar, Holokost'tan sağ kalanlar ve ABD vatandaşları dahil) serbest bırakılmasını sağlamak için İsrailli ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde olmaya devam edecek. Dördüncüsü, Başkan Biden İsrail'in savaş hedefleri ve stratejisi hakkında kapsamlı bir brifing alacak. Beşincisi, Başkan Biden İsrail'den operasyonlarını sivil kayıplarını en aza indirecek ve Hamas'ın yararına olmayacak şekilde Gazze'deki sivillere insani yardım akışını nasıl yürüteceğini öğrenecek" şeklinde konuştu.

"Gazze'deki sivillere insani yardımların ulaşmasını sağlayacak bir plan geliştirme konusunda anlaştık"

Blinken, "Bu amaçla bugün ve bizim talebimiz üzerine ABD ile İsrail, bağışçı ülkelerden ve çok taraflı kuruluşlardan gelen insani yardımların Gazze'deki sivillere, yalnızca onlara ulaşmasını sağlayacak ve sivilleri şiddetten uzak tutmaya yardımcı olacak alanlar oluşturma ihtimalini de içeren bir plan geliştirme konusunda anlaştı. Yardımların bir an önce Gazze'ye akmaya başlaması kritik önem taşıyor" dedi. İsrail'in, Hamas'ın Gazze'ye giren yardıma el koyabileceği ya da yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmasını engelleyeceği yönündeki kaygısını paylaştıklarını belirten Blinken, "Eğer Hamas, yardıma el koymak da dahil olmak üzere insani yardımın sivillere ulaşmasını herhangi bir şekilde engellerse bunu ilk kınayan biz olacağız ve bunun bir daha olmasını önlemek için çalışacağız. İsrail hükümetinin bu plan üzerinde çalışma kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz" diye konuştu.

BMGK Rusya'nın Gazze tasarısını reddetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ise Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı oylamaya sunuldu. 15 üyeli BMGK'da tasarıya Çin, Gabon, Mozambik, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri "evet" oyu verirken, Fransa, Japonya, İngiltere ve ABD "hayır" oyu kullandı. Arnavutluk, Brezilya, Ekvador, Gana, Malta ve İsviçre ise çekimser kaldı. Böylece tasarı kabul edilmedi.

Konseyin bir kararı kabul edebilmesi için tasarın en az 9 lehte oy alması ve 5 daimi üyesinden hiçbirinin karşı çıkmaması veya veto etmemesi gerekiyor. - TEL AVİV