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İsrail Başbakanı, ABD ziyaretini veto kararı sonrası iptal etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD'nin başkenti Washignton DC'ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından iptal edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Netanyahu'nun kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyleyerek, "Refah'a yönelik uygulanabilir alternatifler üzerine kapsamlı bir görüşme yapmamıza izin vermek için Washington DC'ye gelmeyecek olmaları bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Netanyahu, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması şartına bağlı olmaksızın Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi kararını veto etmemesi halinde oylama öncesi söz konusu ziyaretin iptal edileceğini açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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