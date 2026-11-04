Işıkhan, Soma İmbat işçilerinin ücret alacaklarına ilişkin teftişin sürdüğünü söyledi

BAKAN IŞIKHAN, MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Bakan Işıkhan daha sonra milletvekillerinin sorulanı yanıtladı. Bakan Işıkhan, bazı milletvekillerinin, Soma İmbat Madencilik de çalışan işçilerin alacakları hakkındaki sorularına ilişkin "Soma İmbat Madencilik'de ücret alacaklarıyla ilgili teftiş devam ediyor. En kısa sürede bu süreci sonuçlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

'144 BİN ÖĞRENCİYE STAJ İMKANI SAĞLADIK'

Eğitim istihdam ilişkisi ve Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile programların olup olmadığına şeklindeki soru üzerine Işıkhan, "Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve üniversiteler önemli paydaş kurumlarımızdandır, öğrencilere ve gençlere yönelik politikalarımızı bu kurumlarla istişare ederek belirliyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz ve toplam 472,3 milyar lira kaynak ayırdığımız Gençliğin Üretim Çağı Programı'yla mesleki eğitimden istihdama, NEET'lerden meslek liselerine, stajdan ilk işe uzanan süreçte gençleri bu kurumlarla iş birliği halinde bütüncül ve sistematik biçimde destekliyoruz, üç yılda 3 milyondan fazla gencin programdan yararlanmasını hedefliyoruz. İŞKUR Gençlik Programı'yla 127 kamu üniversitesinde 218 bini aşkın öğrencimizin teorik ve pratik eğitimlerinin yanı sıra ekonomik anlamda da bir gelir desteği sunuyoruz. İş gücü piyasası ile gençler arasındaki en önemli bağlardan bir tanesi de stajdır, bu doğrultuda Ulusal Staj Programı kapsamında 144 bin öğrenciye staj imkanı sağladık" diye konuştu.

'2,7 MİLYONDAN FAZLA KADININ İSTİHDAMA KATILIMINI SAĞLADIK'

Bakan Işıkhan, kadınların çalışma hayatına katılımını ve istihdamını artırmaya yönelik politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyleyerek, "TÜİK verilerine göre, 2005-2026 Eylül döneminde kadınların iş gücüne katılım oranı 13,9 puan artarak yüzde 21,3'ten yüzde 35,2'ye, kadın istihdam oranı 11,8 puan artarak yüzde 19,4'ten yüzde 31,2'ye yükselmiştir. Kadın iş gücü 5,3 milyondan 12 milyona, kadın istihdamı ise; 4,8 milyondan 10,6 milyona ulaşmıştır. 2026 Eylül dönemi itibariyle kadın işsizlik oranı yüzde 11,3 oranındadır. İŞKUR olarak kadın istihdamını artırmak amacıyla 2024 yılında İş Pozitif Programı'nı hayata geçirdik ve bugüne kadar 2,7 milyondan fazla kadının kayıtlı bir şekilde istihdama katılımını destekledik. Bu kapsamda bir portal oluşurduk, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık ve Her Meslekte Kadın Eli Projelerini hayata geçirdik. Kadın istihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında işe alınan kadınlara aylık 32 bin 500 liraya kadar üç ay; 5,5 yaşına kadar çocuğu olan kadınlara ise aylık 10 bin lira altı ay bakım desteği sağlıyoruz. Eylül 2026 yılı itibariyle projeden 13 bin 733 kadın yararlanmış, 1514 çocuk için bakım desteği ödenmiştir. İŞKUR aracılığıyla iktidarımız döneminde işe yerleştirme faaliyetleri, aktif iş gücü programları, mesleki eğitim kursları ve iş başı eğitim programlarımızdan yaklaşık 10 milyondan fazla vatandaşımız faydalandı. Ayrıca, son iki yılda toplum yararına programlardan yararlananların yüzde 82'si İşgücü Uyum Programı katılımcılarının yaklaşık yüzde 80'i kadınlardan oluşmaktadır. Tüm bunlarla birlikte doğum sonrası çalışma hayatına dönüşü destekleyen yarım çalışma ödeneği kapsamında 2016'dan bu yana 49 bini aşkın kişiye toplam 367,5 milyon lira ödeme gerçekleştirdik" dedi.

'SADECE 2026 YILINDA 61 İLDE 665 MADEN İŞ YERİNİN TEFTİŞİ YAPILDI'

Bakan Işıkhan, iş kazalarına ilişkin, "Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı iş teftişi faaliyetlerini çalışanların haklarının korunması, iş sağlığı ve güvenliği şartlarının geliştirilmesi, çalışma hayatında mevzuata uyumun kalıcı hale getirilmesi ve çalışma barışının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda yürütmektedir. Bu kapsamda yalnızca mevzuata aykırılıkların tespit edilmesini değil, söz konusu aykırılıkların teftiş süresi içerisinde giderilmesini ve iş yerlerinde sürdürülebilir bir uyum kültürünün oluşturulmasını esas alan rehberlik ve bilinçlendirme yaklaşımını ön planda tuttuğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2026 yıllarına ilişkin gerçekleştirilen iş teftişi istatistiklerine baktığımızda işin yürütümü yönünden 4 bin 179, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 6 bin 860 olmak üzere toplam 11 bin 39 teftiş gerçekleştirilmiştir. 190 iş yerinde hayati tehlike tespit edilmesi nedeniyle işin durdurulmasına karar verdik. Söz konusu dönemde 3 bin 274 iş yerine yaklaşık 800 milyon lira idari para cezası uyguladık. Ayrıca işçilere yaklaşık 890 milyon lira tutarında bireysel alacakları ödettirilmiş, 338 milyon lira tutarında kamu alacağının tahsili de gerçekleşmiştir. Yıl sonunda teftiş edilen iş yeri sayısının 18 bin olmasını hedefliyoruz. Sadece 2026 yılında maden iş yerlerinde gerçekleştirilen teftişlere ilişkin olarak 61 ilde toplam 665 maden iş yerinin teftişi yapılmıştır. Bu iş yerlerinin 147'sinde yer altı, 518'inde ise yer üstü madenciliği faaliyetleri yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Heval Bozdağ, Bakan Işıkhan'a "Teftişlerden önce bilgi veriliyor mu" diye sordu. Bakan Işıkhan ise "Ne münasebet? Öyle bir şey olur mu? Yer altı işletmelerinin 65'i yer altı kömür, 82'si ise yer altı metal iş yerleridir. Teftişler sonucunda 129 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. İşin durdurulması kararı verilen yer altı maden iş yeri sayısı 7, yer üstü maden iş yeri sayısı ise 36'dır. 2026 yılı itibarıyla geçen yıla göre teftiş sayılarını 4 binin üzerinde artırdık. Bununla birlikte vurgulamak gerekir ki iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi sadece denetimle mümkün değildir. Devlet, işveren ve işçi üçlü sacayağının kültürel ve farkındalık seviyesinin artırılarak birlikte karar alma ve birlikte hareket etme iradesiyle hedeflenen seviyelere ulaşılacağını da unutmamamızı istirham ediyorum" yanıtını verdi.

Milletvekillerinin İşsizlik Sigortası Fonu'nun kaynaklarının nerelerde kullanıldığına, kimlerin fondan yararlandığına ve tartışmalı fonlara kaynak aktarılıp aktarılmadığına ilişkin sorularını cevaplayan Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun 4447 sayılı Kanun kapsamında kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı işsizlere yönelik hizmetlerde kullanıldığını söyledi. Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Fonlar konusunda ise İşsizlik Sigortası Fonu'nun tasfiye edilen fonlarda hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. İşsizlik Sigortası Fonu Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, fon kaynakları yönetmelikte açıkça belirtilen devlet içi borçlanma senetlerinde, kamu mevduat bankaları ile kamu katılım bankalarında, Takasbankta değerlendirilmektedir. Fon kaynaklarının bu enstrümanların dışında başka bir alanda değerlendirilmesi veya spekülatif işlemlerde kullanılması hukuken de teknik olarak da mümkün değildir. İşsizlik Sigortası Fonu hem Sayıştay tarafından hem de bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli periyotlarla denetlenmektedir. Bu denetim sonuçları, yapılan mali işlemlerin detaylı tabloları ve kaynakların nerelerde, nasıl değerlendirildiği kamuoyuyla düzenli bir şekilde paylaşılmaktadır. Açıklanan bu mali tablolar ve raporlar incelendiğinde de görülecektir ki İşsizlik Sigortası Fonu'nun söz konusu fon yönetim şirketleriyle bir işlemi bulunmamaktadır. Şunu dikkatinize çekmek istiyorum: İşsizlik Sigortası Fonu işçilerimizin alın teridir, işçilerimizin hakkıdır ve biz emekçimizin, işçimizin bir kuruş hakkını dahi kimseye yedirmedik ve yedirmeyiz. Açık açık 'İşsizlik Sigortası fonlara mı takıldı?' diye soruldu. Ben de açık olarak cevap veriyorum: Herhangi bir fona takılan bir kuruşumuz dahi bulunmamaktadır."

TEKLİFLER KABUL EDİLDİ

Bakan Işıkhan'ın soruları yanıtlamasının ardından Komisyon Başkanı Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçe teklifini okuttu. Oylama sonucunda bütçe komisyonda kabul edildi. Başkan Muş, komisyonu yarın saat 11.00'da toplanmak üzere kapattı.

Samet ÖKSÜZ/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı