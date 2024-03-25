İrlanda Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'ye yardımları engellemesine tepki gösterdi

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yardımları engellemesine tepki göstererek, "Açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Micheal Martin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik UNRWA'nın yardımlarını engellemesine tepki gösterdi. Martin, yardımların engellenmesinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Gazze'ye insani erişim konusunda Antonio Guterres çok nettir; engellenen yardım 'ahlaki bir rezalettir'. Açlığın bir savaş silahı olarak kullanılması uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir" dedi. - DUBLİN