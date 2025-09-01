İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Rusya ile Çok Taraflılık Vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin'de yaptığı görüşmede, "Şanghay gibi uluslararası örgütler, çok taraflılık fikrinin hayata geçirilmesi için uygun bir zemin sunuyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, görüşmede, Rusya ile devam eden sürekli etkileşim sürecinin İran açısından çok değerli olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, İran ile Rusya arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ikili ilişkilerin gelişmesi ve iş birliğinin artmasına zemin hazırlayacağını ifade ederek, "Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde yapılacak iş birliği, iki ülke arasındaki etkileşimlerin hızlanmasını ve kolaylaştırılmasını sağlayacaktır" dedi.

"Tüm anlaşmaları şahsen takip ediyorum"

Rusya ile yapılan tüm anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması ve muhtemel engellerin ortadan kaldırılması sürecini şahsen takip ettiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "İki ülke arasındaki deneyim paylaşımı ile bilimsel ve akademik iş birliği, İran ve Rusya'nın bu alanlardaki kapasitelerinin birleşmesini sağlayacak ve bu durum ikili ilişkilerin her alanda genişlemesi için bir zemin oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

"ABD tek taraflılığı güçlendirmek istiyor"

Pezeşkiyan, ABD ve müttefiklerinin tüm çabalarının tek taraflılığı güçlendirmeye yönelik olduğunu belirterek, bugün yapılan ŞİÖ Zirvesi'nde çok taraflılığın teşviki konusunda ele alınan konulara değindi. Pezeşkiyan, "Şanghay gibi uluslararası örgütler, çok taraflılık fikrinin hayata geçirilmesi için uygun bir zemin sunuyor" dedi.

"İlişkiler dostane ve gelişiyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise iki ülke arasındaki ilişkilerin imzalanan ve yürürlüğe giren kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması ile birlikte dostane ve gelişen bir seyir izlediğini belirtti. Son aylarda ticaret hacmindeki kayda değer artışa dikkat çeken Putin, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının iş birliğinin daha da artmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

"Barışçıl nükleer faaliyetlerde iş birliği sürüyor"

Putin, ayrıca iki ülkenin bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında düzenli temaslarda bulunduğunu kaydederek, İran'ın barışçıl nükleer faaliyetleri konusunda da iş birliğinin devam ettiğini ifade etti.

İran ve Rusya arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması

İran ve Rusya, Rusya'nın başkenti Moskova'da imzaladıkları Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile askeri, güvenlik, enerji ve ekonomik alanlarda ilişkileri daha ileriye taşıma ve iş birliğini her alanda derinleştirme konusunda mutabakata varmıştı. - ŞANGHAY