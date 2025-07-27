İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Komşu Ülkelerle İlişkileri Güçlendirme Vurgusu

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Irak ve Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanlığı'na ziyarette bulunarak, bakanlık personeliyle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. İsrail ve ABD'nin saldırılarına rağmen diplomasinin sürekli aktif olduğunu ifade eden Peşkiyan, "Savaş koşulları nedeniyle bazı bürolarımız kapalıyken, ülkenin diplomatik temsilcileri görevlerinin başındaydı. Uluslararası bağlantıları devam ettirdiler ve İran halkının sesini dünyaya ulaştırmak için düzenli olarak takipte kaldılar" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte halkın sergilediği birlikteliğe de dikkat çekerek övgüde bulunan Pezeşkiyan, "12 gün boyunca zorlu ve kahramanca bir direniş gösterildi ve düşman, tüm gücüyle ülkeyi teslim almaya çalıştı. Bu dönemde, ülkemizin şerefli halkı önemli bir katkı sağladı ve olağanüstü bir mücadele ve dayanışma örneğiyle takdire şayan bir başarı elde etti" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yönlendirmeleri doğrultusunda, mevcut şartlarda savunma, güvenlik ve diplomasi alanlarının etkili ve canlı bir şekilde izlenmesi ve ön planda tutulması gerektiğini diplomatlara aktaran Pezeşkiyan, "Diplomasi alanında çalışan arkadaşlarımız bu konuda tüm gayreti gösterdi ve biz de ülkenin genel politikalarıyla uyum içinde, öncelikle komşularımızla dış ilişkilerimizi geliştirmeye odaklanarak bu bağları daha yakın, daha derin ve daha kalıcı hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerle iş birliğini artırmanın gerekliliğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Bu yönde Rusya, Çin gibi ülkeler ve diğer müttefiklerimizle birlikte hareket edeceğiz ve süreci Avrupa ülkeleri ile diğer devletlerle akıl, saygınlık ve karşılıklı fayda temeli üzerinde ilerleteceğiz" dedi.

Dış politikadaki birincil hedefin komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmek olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Irak ve Basra Körfezi ülkeleri de dahil olmak üzere komşu ülkelerle ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Komşu ülkelerle ilişkilerimizi ilerletirsek muhteşem sonuçlar elde edebiliriz. Daha fazla hareketlilik göstermeliyiz. İş insanlarından ve tüccarlardan kültür temsilcilerine, akademisyenlerden turizmcilere kadar herkes daha faal olmalı" ifadelerini kullandı.