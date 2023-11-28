İnterpol Başkanı Reisi Hakkında Avusturya'da Suç Duyurusu

İnterpol'un BAE'li başkanı Reisi hakkında Avusturya'da da suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye dahil beş ülkede yapılan şikayetlerde Reisi işkence ve kötü muamele ile suçlanıyor.

İnterpol'un BAE'li başkanı Reisi hakkında Avusturya'da da suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye dahil beş ülkede yapılan şikayetlerde Reisi işkence ve kötü muamele ile suçlanıyor.İstanbul'da 2021 yılında yapılan seçimde Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığına seçilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) asıllı Ahmed Nasır el Reisi hakkında iki İngiltere vatandaşı tarafından, Avusturya'nın başkenti Viyana'da suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye, Fransa, İsveç ve Norveç'te de hakkında işkence yapma iddiasıyla dört ayrı suç duyurusu bulunan Nasır el Reisi, keyfi tutuklamalar ve işkencelere göz yummakla suçlanıyor. Avusturya savcılığından bir sözcü, şikayetin alındığını doğrulayarak, suçlamaların incelendiğini söyledi.

El-Reisi'nin Salı günü İnterpol Genel Kurulu'na katılmak üzere Viyana'ya gelmesi bekleniyor. Suç duyurusunda bulunan iki İngilizin avukatı Rodney Dixon, Avusturya savcılığına şikayetlerin evrensel yargı yetkisi ilkesi uyarınca yapıldığını ifade etti. Söz konusu ilke gereği Avusturya da teorik olarak, suçun nerede işlendiğine bakılmaksızın, insanlığa karşı işlenen savaş veya işkence suçu şüphelilerini kendi topraklarında bulunması halinde yargılayabiliyor.

Suç duyurusunda bulunan Matthew Hedges ve Ali Issa Ahmad'ın avukatı Rodney Dixon, "Avusturyalı yetkililerin bu çok ciddi iddiaları soruşturacağını ve kovuşturacağını umuyoruz" dedi.

Hedges'den ağır suçlamalar

Hedges 2018 yılında BAE'ye yaptığı bir araştırma gezisi sırasında İngiliz casusu olduğu şüphesiyle tutuklanmıştı. Aynı yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, ancak daha sonra affedilerek serbest bırakılmıştı.

Matthew Hedges, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, tutukluluğu sırasında "psikolojik işkenceye tabi tutulduğunu" ve "hücre hapsinde ilaç almaya zorlandığını" ileri sürdü.

Diğer davacı Ahmad ise BAE'de Ocak 2019'da bir ay süren tutukluğu sırasında darp edildiğini ve bıçaklandığını iddia etti. Reisi iki İngilizin tutuklulukları sırasında BAE İçişleri Bakanlığı Genel Müfettişi olarak görev yapıyordu. BAE'nin Viyana Büyükelçiliği konu ile ilgili kendilerine yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

İnsan hakları örgütleri Reisi'nin 2021'de İnterpol başkanlığına seçilmesini kınamıştı.

AFP / TY,ET

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