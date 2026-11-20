İngiltere, AB ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesine ilişkin "reset" anlaşması üzerinde uzlaşıldığını duyurdu.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen İkinci İngiltere - AB Zirvesi'nde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Ofisi, İngiltere ile AB, ilişkileri yeniden düzenleyecek olan "reset" anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını duyurarak, anlaşmanın ayrıntılarının ortak bildiriyle duyurulacağını belirtti.

Ofis, tarafların gençlerin hareket serbestisi, gıda ve tarım ürünlerinin ticareti ile emisyon ticaret sistemlerinin birbirine bağlanmasına ilişkin düzenlemelerin uygulanması için takvim belirlediğini aktardı. Ofis, anlaşmalar için tarafların gerekli hukuki süreçleri işleteceği, bazı alanlarda ise görüşmelerin devam edeceği kaydetti.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, "Anlaşma tamamlandı, müzakereler sonuçlandı. Şimdi iki taraf da gençlik hareketliliği programının, sağlık ve bitki sağlığı anlaşmasının ve emisyon ticareti düzenlemesinin uygulanması için çalışacak" dedi.

"Bugün İngiltere'nin gençleri için gerçekten çok iyi bir gün"

Bugün Brüksel'de gerçekleştirilen İngiltere-AB Zirvesi'nde bütün katılımcıların yer aldığı bir genel oturum da düzenlendi.

İngiltere'nin Brüksel'deki görüşmelerin ardından AB ile daha yakın iş birliği için anlaşmaya varıldığını açıklamasından sonra gerçekleşen genel oturumda Başbakan Burnham, İngiltere ile AB arasında varılan anlaşmayı "gerçekten önemli" ifadeleriyle nitelendirdi. Burnham, "Bugün İngiltere için iyi bir gün, Avrupa için iyi bir gün. Avrupa ve İngiltere genelindeki insanlar bu anlaşmadan somut faydalar elde edecek" dedi.

Burnham, anlaşmanın "haftalık market alışverişinin maliyetinin düşmeye başlaması için gerçek bir umut sunduğunu" ve işletmelerin karşılaştığı "bürokrasiyi azaltmaya başlayacağını" söyledi. Burnham, "Yasa dışı göçten endişe duyanların, İngiltere'nin Manş Denizi Eylem Planı'na katılımını duymaktan memnun olacaklarına eminim" ifadelerini kullandı. İngiliz lider, "Bugün İngiltere'nin gençleri için gerçekten çok iyi bir gün. Sonunda ufukta bir umut var" diye ekledi.

"Düzensiz göçle birlikte mücadele etmeye kararlıyız"

Oturumda AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise "Öncelikle, hayat pahalılığını azaltmak amacıyla aramızdaki ticareti kolaylaştırıyoruz. İkinci olarak, iklimimizi koruyor, aynı zamanda ekonomilerimizde yenilikçiliğe ve temiz teknolojilere yatırım yapıyoruz. Çok memnun olduğum üçüncü konu, gençlerimize Avrupa'nın tamamında çalışma, eğitim görme ve seyahat etme fırsatı tanımamız. Bu çok önemli çünkü dostluğumuzun en iyi elçileri onlar olacak. Dördüncü olarak, düzensiz göçle birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Avrupa'ya kimin, hangi şartlarda geleceğine göçmen kaçakçılarının ve insan tacirlerinin değil, bizim karar vermemizi sağlamak istiyoruz. Pek çok önemli konu var. Bugünkü zirvede görüşülecek daha çok şey var ve bunları ele almayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Öte yandan, İngiltere-AB Zirvesi'nin ilki 2025 yılı mayıs ayında Londra'da gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı