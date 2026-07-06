Trump'ın Türkiye Ziyareti Öncesi Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, " Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7 Temmuz'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Duran, açıklamasında, "Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." ifadelerine yer verdi.