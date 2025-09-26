IKBY, Petrol İhracatına 48 Saat İçinde Yeniden Başlıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, merkezi hükümetle yapılan petrol anlaşması ardından bölgeden petrol ihracatının önümüzdeki 48 saat içinde yeniden başlayacağını duyurdu.

IKBY Hükümeti Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada açıklamada, bölgeden petrol ihracatının önümüzdeki 48 saat içinde yeniden başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bakanlık, Irak Petrol Bakanlığı ve IKBY'de faaliyet gösteren petrol üretim şirketleri arasında varılan üçlü anlaşmanın ardından, önümüzdeki 48 saat içinde ihracat süreci başlayacaktır" denildi. açıklamada ayrıca, söz konusu anlaşmanın, petrol gelirlerinin daha adil bir şekilde dağıtılmasının önünü açacağı, Bağdat ile iş birliğini güçlendireceği ve ihracatın resmi yollar üzerinden kesintisiz şekilde sürmesini sağlayacağı vurgulandı.

Öte yandan, Irak basını Kuzey Petrol Şirketi'nden bir kaynağa dayandığı haberde IKBY'den Türkiye'ye ham petrol ihracatının yarın sabah yeniden başlayacağını bildirdi. Haberde Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatı cumartesi sabahı yeniden başlayacağı belirtilerek bu adım, Irak Petrol Bakanlığı, IKBY Hükümeti ve Türk tarafı arasında varılan teknik ve idari mutabakatların ardından atıldığı vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani dün yaptığı açıklamada, IKBY ile varılan petrol anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirmişti.

IKBY'nin petrol ihracatı Mart 2023 yılında durdurulmuştu. - ERBİL