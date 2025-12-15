İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "İngiltere'ye gidecek olanlar, Ekrem İmamoğlu'nun hırsızlık ve yolsuzluk dosyasında İngiliz Başbakanı'ndan yardım isteyenlerdir, 'bizi yalnız bıraktın' diyenlerdir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanı ve başkanvekilleri yerlerinden söz alarak İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, sıcak paranın sorunlara kısa süreliğine çözüm getireceğini belirtti.

Vergi dilimlerini eleştiren Kaya, hedef enflasyona göre ücretlerin ve maaşların belirlenmesine tepki gösterdi.

Bugün bir polis memurunun Ankara Keçiören'de intihar ettiğini söyleyen Kaya, "İntiharı önleme eylem planınız var mı? Çünkü 2025 yılında 77 polis memurumuz intihar etti. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı?" sorularını yöneltti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, ekonomi politikalarını eleştirerek, "Asgari ücret yüzde 160 artarken kira artışları yüzde 397'lere vardı." dedi.

Faiz giderlerine bütçeden ayrılan payı eleştiren Kavuncu, "Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının toplamı bile önümüzdeki sene ödeyeceğimiz faizi aşmıyor. Neredeyse 3 bakanlığın toplamını alıp götürecek kadar da bir faiz oranıyla karşı karşıyayız. Topladığımız vergilerin yani 100 lira vergi topluyorsak bunun 21,4'ü faize gidiyor. Bu rakam 2015'te 12,5'ti. Nasıl bir kötü duruma geldiğimizin net göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, küresel ekonomide belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda mali disiplini sağlama, dezenflasyonu ve ekonominin direncini artırma yönündeki çalışmaları dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ve Bakanlık bürokratlarına teşekkür etti.

Esnafa yönelik bazı mali yükümlülükleri eleştiren Akçay, "Kıt kanaat geçinen esnafımıza 'sen artık şirket gibi yönetileceksin' demek o dükkana kilit vurmak anlamına gelir. Bu karar, iş yerlerinin kapanmasına ve kaçak çalışmanın artmasına yol açabilecektir." diye konuştu.

Terör örgütleri ve uyuşturucu tacirleriyle mücadeleyi takdir ettiklerini söyleyen Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sığınmacıların gönüllü ve onurlu geri dönüşleri esas alınarak yürütülen politikaların değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Devlet sosyal medya rüzgarına göre istikamet belirlemez. Ancak son dönemde anlık beğeniye göre gündem belirleyen anlayışın kamu idaresine de sirayet ettiğini görüyoruz. Meselelerin kök sebeplerine inmek yerine sadece görünürlüğünü yönetmeye çalışmak devlet hassasiyetiyle bağdaşmaz. Yapılan açıklamalar ve bilgilendirmeler şahsi değil, kurumsal olmalıdır. Valilerimiz ve kaymakamlarımız da şahsi hesaplarından fenomen gibi değil, devlet adamı sıfatıyla, vakarıyla ve kurumsal düzlemde açıklama yapmalıdır."

"Enflasyonun belini kırarak tek rakamlı hale getirmenin çabası içerisindeyiz"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek, "Mahkeme kararları var ve belediye başkanlarının göreve iadesi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla bu konuda siz adım atabilirsiniz, bunun önünde bir engel yok. Neden hala kayyumda ısrar ediyorsunuz ve kayyumların işlediği suçları niye görmezden geliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bütçeden faize ayrılan payı eleştirerek, "Borcunuzun faizini ödemek için dışarıdan ilave borç alıyorsunuz ama bunu öyle süslü anlatıyorsunuz ki neredeyse ben bile ekonominin iyiye gittiğine inanacağım. Memlekette 30 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Açlık sınırı 30 bin, yoksulluk sınırı 97 bin lira olmuş." diye konuştu.

Özel uçaklarla altın kaçakçılığı yapıldığını öne süren Günaydın, "Dubai'den gelen özel uçak seferlerinde VIP'ten geçişlere, Malezya'dan gelen kargolara bakıyor musunuz? Altın kaçakçılığından yakalanan milletvekillerine ne yaptınız? Her gün buraya onlarca fezleke geliyor, niye onların fezlekeleri bu Meclis'e gelmedi?" sorularını yöneltti.

Günaydın, vatandaşın seçim için gün saydığını öne sürerek, "O sandık buraya gelecek, Sayın Şimşek siz de İngiltere'ye döneceksiniz." sözlerini sarf etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü'ne işaret ederek, "Bu münasebetle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da çağrılarıyla UNESCO tarafından ilan edilen bugünü hep beraber idrak ediyoruz. Bu vesileyle Türk dünyasının ve yeryüzünün farklı köşelerinde aynı dili konuştuğumuz, aynı hayali kurduğumuz tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın şartları ile bugünün şartlarının aynı olmadığına dikkati çeken Akbaşoğlu, "O gün istihdamı oluşturmak ve kısa çalışma ödeneği vermek suretiyle istihdamı ayakta tutmak gerekiyordu, bugün dezenflasyonla mücadelede enflasyonun belini kırarak tek rakamlı hale getirmenin çabası içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, CHP'li Günaydın'ın Bakan Şimşek ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "İngiltere'ye gidecek olanlar, Ekrem İmamoğlu'nun hırsızlık ve yolsuzluk dosyasında İngiliz Başbakanı'ndan yardım isteyenlerdir, 'bizi yalnız bıraktın' diyenlerdir. Siz kendi suçunuzu bizim üzerimize boca etmeye çalışmayın." diye konuştu.