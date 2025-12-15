İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçesi üzerinde İYİ Partili milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İçişleri Bakanlığının en temel sorumluğunun sadece güvenliği sağlamak değil iç huzuru da tesis etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de iç huzurun "sıkıntılı" olduğunu savunan Taş, "Türkiye'de bir grup insan ya da çeşitli grup insanlar, kendinde suç işleme imtiyazı varmış gibi hareket ediyor. Suçu övüyor, suçluyu övüyor, sosyal medyada suçlularla boy boy poz veriyor veya aleni, toplum önünde suç işliyor, silah hediye ediyor, silah hediye alıyor ve bunları da sosyal medyada yine boy boy yayımlıyor. Hem de bunları yapanlar, sadece normal vatandaşlar da değil. Milletvekilleri yapıyor, siyasi parti genel başkanları yapıyor, siz de bir yandan suçlularla, çetelerle mücadele edeceğim diye uğraşıp duruyorsunuz. Verdiğiniz emeklilerin heba edilmesine müsaade etmeyin Sayın Bakan." diye konuştu.

Müstakil iç istihbarat teşkilatının kurulması gerektiğine işaret eden Taş, şunları dile getirdi:

"İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Rusya, İsrail ve Fransa gibi ülkelerde dış istihbarattan bağımsız olarak tamamen içe dönük müstakil bir yapı mevcuttur. Türkiye'de içeriye dönük istihbarat faaliyetleri, çeşitli yapılarda yer almakla birlikte bu faaliyetlerin ivedilikle münhasır bir iç istihbarat teşkilatı çatısı altında toplanması ve organize edilmesi, iç tehditlere karşı daha etkili mücadele yeteneği sağlayacaktır."

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da İçişleri Bakanlığına ayrılan bütçenin yeterli olmadığını savundu.

Karakaş, "Polise bakıyorsunuz kan ağlıyor. Kağıt üzerinde 12-36 gözüküyor ama 12-12 çalışıyorlar. Polisimiz, haftada 72 saat çalışıyor. Polisimize bir meslek kanunu yapmanın zamanı gelmedi mi?" diye sordu.

Uyuşturucu ile mücadelede yetersiz kalındığını ileri süren Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın cinayetleri had safhada. Siz, iktidara geldiğinizde kadın cinayeti 66'ydı. Sadece geçen yıl 394 kadın öldürülüyorsa bu ülkede sadece kadınlar değil adalet de öldürülüyor demektir. Bu artış kader değil, bu artış cinayetlere göz yuman zihniyetin sonucudur. Kadını korumayan bir devlet, kadınını değersizleştiren bir iktidarın sonucudur. Yılda 394'e yükselen can kaybı, 'Kadın bizim önceliğimiz.' diyenlerin samimiyetinin yerle bir olduğunun kanıtıdır. Bu ülkede öyle bir çürüme yaşandı ki cinayet dosyası çözülsün diye suç örgütü liderinin ödül koyduğu günleri gördük. Millet, artık 'Devlet çözemiyor, araya kim girerse çözülebilir?' diyor. Millet, adaleti mahkemeden değil çete liderlerinden bekler hale geldi. Sanal bahis, gençleri içine çeken sessiz bir uçurum haline gelmiştir. Yuvalar dağılıyor, aileler paramparça oluyor."

Karakaş, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin Türkiye'ye yaptığı ziyarette korumalarının görüntülerine ilişkin fotoğrafı kürsüde yırtarak yere attı ve İçişleri Bakanlığına tepki gösterdi.

Karakaş ile DEM Parti'li milletvekilleri arasında sözlü atışma yaşandı. Sözlü atışmaya bazı İYİ Partili milletvekilleri de dahil oldu. Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşime ara verdi. Ara sırasında Karakaş, yırtıp yere attığı kağıtları topladı.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, ekonomide geçen yıllardaki hedefleri sıralayarak tutturulamadığını ileri sürdü.

Türkiye'nin en önemli sorunun inandırıcılık olduğunu belirten Kayalar, "Eğer bir bütçe yapılacaksa biz, bu bütçeyi hangi bakış açısıyla hazırlıyoruz? Hedeflerimiz, günü kurtarmak mıdır yoksa Türkiye gibi gerçekten dünyanın en önemli bölgesinde tarihten gelen gücüyle de birlikte önümüzdeki dünya konjonktüründe de önemli bir ülke olacak bir ülkede hangi planlama ve hedeflerle yapıyoruz?" diye sordu.

Kayalar, palyatif tedbirlerle günü kurtararak şekilde yapılması halinde o bütçenin sıkıntılarının üst üste geleceğini söyledi.

Tarımda büyüme değil gerileme yaşandığını savunan Kayalar, "Bu gerileme, Türkiye'nin büyümesine de eksi getiriyor." dedi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, enflasyonun hesaplama yönteminin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Hedef enflasyona göre maaş ve ücret ayarlaması yapılmaması gerektiğini söyleyen Usta, "Biraz daha rahat bir şey yapılması lazım. Bu kesimin talebinden kaynaklanan bir enflasyon yok Türkiye'de, bunu görmek lazım. Talep enflasyonu sınırlı ama zengin kesimin talebinden kaynaklanan bir enflasyon var. Onun gelirini aşağıya çekmemiz lazım. Onun harcamalarının üzerine daha fazla vergi koymamız lazım. Arz yönünden kaynaklanan enflasyon, daha büyük sorun haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Cari açığın sorun olmaktan çıktığı" yönündeki açıklamaları eleştiren Usta, sözlerini şöyle tamamladı.

"Niye o zaman yüksek faiz ödüyorsunuz yurt dışına? Yapısal olmayan programa güven olmaz, bu programın bir çapası yok. İlk başta çapa aslında sizdiniz. Mehmet Şimşek'ti. 'Doğru iş yapar, Mehmet Şimşek, teknisyendir.' denirdi. Piyasa, bunu gördü, siz de artık kredibilitenizi kaybediyorsunuz çünkü program yavaş gidiyor, program yavaş çalışıyor. Programın ayakları eksik."