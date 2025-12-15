İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, partisinin hükümetlerinin hizmetlerini anlattı.

Vatandaşların daha önce kimlik kartını almak için kuyruklarda perişan olduğunu dile getiren Açıkkapı, bugün yeni nesil kimlik belgesiyle hepsinin tek kartta birleştirildiğini söyledi. Açıkkapı, vatandaşların eskiden pasaport almak için aylarca beklerken şimdi 28 unsuru içinde barındıran yüzde 100 yerli pasaportlarını kısa sürede alabildiğine işaret etti.

Açıkkapı, 2007'de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile doğar doğmaz sisteme kaydı düşen ve dijital şekilde nüfus sayımı gerçekleştirilen bir Türkiye'ye ulaştıklarını belirterek, "Bugün hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir Türkiye var. Nüfus kuyruğu, fiş kuyruğu, dosya kuyruğu artık bu ülkenin hafızasında bir hatıra olarak kalmıştır." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, güvenlik olmadan kalkınmanın, huzur olmadan demokrasinin güçlenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Çelik, bu projenin bir devlet projesi olmasının yanında ülkenin kalkınma stratejisi olduğunu vurguladı.

"Bundan böyle 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefiyle sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir güç de olacağız" diyen Çelik, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük hedef elbette emperyalistlerin, Türkiye düşmanlarının, provokatörlerin, ölümden ve kandan beslenenlerin işine gelmeyecektir. Hedefe yaklaştıkça istismar ve provokasyon mekanizmalarının daha fazla devreye gireceğini biliyoruz. Her şeyin farkındayız ve hepsine hazırlıklıyız. Bu sürece herkesin katkıda bulunması gerekiyor. Herkesin diline, üslubuna özellikle dikkat etmesi ve sürece tam destek vermesi geleceğimiz için çok önemli. Ölümün ve terörün olmadığı, huzur ve güvenin hakim olduğu bir Türkiye istiyoruz."

Ekici: "Gençlerimizi hedef alan şebekelere büyük darbeler vurulmuştur"

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Jandarma Genel Komutanlığının 2025 yılı içerisinde önemli başarılar elde ettiğini, Jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen yaklaşık 492 bin asayiş olayının tamamına yakınının aydınlatıldığını kaydetti.

Terörle mücadeledeki başarılara değinen Ekici, "Yerli ve milli savunma sanayimizin sağladığı teknolojik imkanlarla güçlenen istihbarat altyapısı sayesinde gerçekleştirilen nokta operasyonlarıyla terörle mücadelede önemli başarılar elde edilmiştir. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yasal dışı silah ticareti, insan kaçakçılığı ve toplum huzurunu hedef alan suç yapılanmaları çökertilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelede yurt genelinde yapılan operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilmiş, gençlerimizi hedef alan şebekelere büyük darbeler vurulmuştur." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Göç İdaresi Başkanlığı ile AFAD'ın göç baskısı ve iklim risklerinin arttığı bu dönemde devletin sahadaki kararlılığını temsil ettiğini belirtti.

Çankırı, "AFAD, güçlü koordinasyon kapasitesiyle sadece 2025 yılının 10 ayında 6 bin 792 olaya müdahale etti. AFAD, yalnızca Türkiye'nin değil, 83 ülkenin de umudu haline gelmiştir. Bu tablo, milletine güvenen bir devletin, devletine de inanan bir milletin ortak eseridir." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP'nin sürekli eleştiri yaptığını, dersini çalışmadığını, atılan olumlu adımları gündeme getirmediğini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti'nin aralıksız 24. bütçesini yaptığına işaret ederek, partisine bu görevi milletin verdiğini vurguladı. Erdem, Cumhuriyet döneminde aralıksız 24 bütçe yapan tek hükümet olduklarını, dünyada da bunun ender rastlanan bir başarı olduğunu da dile getirdi.

Mertoğlu: "CHP'nin 2025 yılı içerisinde 1017 üyesini ihraç ettiği görülmektedir"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, son yıllarda hayata geçirilen elektronik vergicilik uygulamalarının, vergi dairesinde köklü dönüşümler sağladığına dikkati çekerek, dijital vergi dairesi, e-fatura, e-arşiv ve e-tebligat gibi uygulamalar sayesinde vergi süreçlerinin hızlandığını, şeffaflığın arttığını, mükellefler açısından ise ciddi bir zaman ve maliyet tasarrufunun ortaya çıktığını aktardı.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, CHP'nin "parti içi demokrasi" söylemi ile uygulamaları arasında çelişkiler olduğunu söyleyerek, "CHP'nin 2025 yılı içerisinde 1017 üyesini ihraç ettiği görülmektedir. Bu, her 8,5 saatte bir ihraç demektir. Bu tablo, parti içi demokrasinin değil, parti içi sessizliğin büyüdüğünü göstermektedir." ifadesini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun çalışmalarını anlattı.

Geçen yıl 33 şirketin halka arz edildiğini ve 57,3 milyar lira kaynak sağlandığını belirten Çelikaslan, "Kasım 2025 sonu itibarıyla 17 şirketin halka arzı gerçekleşmiş ve bu şirketler piyasadan 43,1 milyar lira seviyesinde fon temin etmiştir. Son 10 yılda borsada işlem gören şirket sayısı yüzde 40'ın üzerinde artışla 590'a yükselmiştir. Kasım 2025 sonu itibarıyla 2,3 milyon lira borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı gerçekleşmiştir. Yine Kasım 2025 sonu itibarıyla portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fon büyüklüğü 11 trilyon lirayı aşmıştır." bilgisini paylaştı.