İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye sınırlarının içerisinde dağlarda 88 terörist kaldı" "PKK'nın enkazını CHP'nin taşıması bu ülkenin tarihi bir ayıbıdır" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'na tepki göstererek, "PKK'nın enkazını CHP'nin taşıması bu ülkenin tarihi bir ayıbıdır.

İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye sınırlarının içerisinde dağlarda 88 terörist kaldı"

" Pkk'nın enkazını CHP'nin taşıması bu ülkenin tarihi bir ayıbıdır"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'na tepki göstererek, " Pkk'nın enkazını CHP'nin taşıması bu ülkenin tarihi bir ayıbıdır. Türkiye sınırlarının içerisinde dağlarda 88 terörist kaldı. Tekrar o günlere geri mi döneceğiz" dedi.

TGRT Haber canlı yayınında Ankara Temsilcisi Ercan Gürses'in sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "İsmi Yeşil Sol Parti'dir. O HDP'nin kendisidir. HDP seçimdeki bir faktördür. Pkk'nın şu anda bütün yöneticilerinin ortaya koyduğu değerlendirmeler, Millet İttifakı'nın heyecanından daha büyüktür. CHP bu ülkenin meşru bir siyasi partisidir. Pkk'nın enkazını CHP'nin taşıması bu ülkenin tarihi bir ayıbıdır. Siyasi tarihin en önemli ayıplarından bir tanesidir. 'Seçim kazanıldığı akşam tutsaklarımızı serbest bırakacağız' diyorlar. Terör örgütü her şeyi söyleyebilir ama bunu meşru bir partiye, CHP'ye PKK enkazının taşınması doğru değildir" dedi.

Süleyman Soylu, Türkiye'nin terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizerek, "Türkiye sınırlarının içerisinde dağlarda 88 terörist kaldı. Çift rakama düştü. Biz nerelerden geldiğimizi biliyoruz. Tekrar o günlere geri mi döneceğiz. Bu ülkede belediyeler HDP'de idi. Belediyeleri PKK yönetiyordu. 17-18 yaşındaki çocuklar yönetiyordu. 2014 yılında Ağrı'da tekrarlanan seçime gittim. 18 yaşında bir kız, o HDP'li bütün milletvekillerini parmağında oynatıyordu. Parayı terör örgütüne belediyelerden gönderiyorlardı. 6-8 Ekim olaylarında evlatlarımızı öldürdüler, katlettiler. Onlar orayı terör koridoru haline getirmek istiyorlar. Sadece onlar değil, Amerika ile Avrupa'daki ortakları ile bunu yapmak istiyorlar. Bu, ekmek kadar gerçek bir şey" diye konuştu.