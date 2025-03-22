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İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İddia olay! İBB,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması devam ederken, belediye tarafından 28 Şubat'ta gerçekleştirildiği öne sürülen bir ihale dikkatleri çekti. Belediyenin doğal afetler, salgın hastalıklar ve acil halleri kapsayan 21/B maddesine dayanan pazarlık usulüyle 95,5 milyon TL maliyet ile şerbetli tatlı ihalesine çıktığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

1 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, 'terör' soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi.

95,5 MİLYONLUK ŞERBETLİ TATLI İHALESİ

Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ederken, İBB tarafından 28 Şubat'ta gerçekleştirildiği öne sürülen bir ihale dikkatleri çekti. İşletmeler müdürlüğü tarafından doğal afetler, salgın hastalıklar ve acil halleri kapsayan 21/B maddesine dayanan pazarlık usulüyle şerbetli tatlı ihalesine çıkıldığı iddia edildi. İhalenin maliyetinin ise 95,5 milyon TL olduğu belirtildi.

İBB, 'Doğal afet' maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (30)

Haber Yorumlarıo.rizaoglu:

sonrada utanmadan çıkıp mağdur edebiyatı yaparlar. kim bilir daha neler neler çıkacak.

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

İhale yapmış Melih Gökçek gibi 850. Milyon DOLARLA DİNAZOR YAPMAMIŞ.

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Haber YorumlarıKenan polat:

Sonra Ekonomi niye düzelmiyor , Bu yolsuzluğa ekonomimi dayanır . Utanmadan birde meydanlara çağırıyorlar milleti..

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Haber YorumlarıMEHMET Verda:

Şerbeti yarın yiyecekler..

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Haber Yorumlarıerdogan şimşek:

Kim devletin parasını haksızlık ile alıyor ise iki cihanda rezil rüsva olsun

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Haber YorumlarıBay Che:

kaç yıldır kaç sefer denetledi birşey çıkmadı nedense cumhurbaşkanı adayıyım diyincemi buldular ilginç

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp yiyince çalınca yandaş ihalecilk yapınca suç olmuyor

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Haber YorumlarıBlackened:

Yiyiniz beyler aksirincaya kadar tiksirincaya kadar

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Haber Yorumlarıİrem Aslan:

Yıllık 97 milyondan , aylık 8 milyon tl eder , günlük 200 bin lira yapar 28 tane kent lokantası olduğuna göre lokanta başına günlük 7bin tl eder. Vatandaş olarak böyle uygun fiyatlı tatlı yemeğe layık değiliz biz Pahalı lokantalara uzaktan bakarız ancak böyle uygun hizmet verip beynimize karbonhidrat dışında bir şey gitmesini sağlamak suçtur tutuklanmalıdır.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme84
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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Anlaşılan şu Türkiye Chp zihniyetine hiç bir şekilde teslim edilemez bunlara kız ve dul al

Yorum Beğen76
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