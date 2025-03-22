İddia olay! İBB, "Doğal afet" maddesini kullanıp şerbetli tatlı ihalesi yapmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

1 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, 'terör' soruşturması kapsamında savcılığa 1 saat boyunca ifade verdi.

95,5 MİLYONLUK ŞERBETLİ TATLI İHALESİ

Soruşturma kapsamındaki adli süreç devam ederken, İBB tarafından 28 Şubat'ta gerçekleştirildiği öne sürülen bir ihale dikkatleri çekti. İşletmeler müdürlüğü tarafından doğal afetler, salgın hastalıklar ve acil halleri kapsayan 21/B maddesine dayanan pazarlık usulüyle şerbetli tatlı ihalesine çıkıldığı iddia edildi. İhalenin maliyetinin ise 95,5 milyon TL olduğu belirtildi.