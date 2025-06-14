Hulusi Akar'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Allah Hesabını Soracak'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İsrail'e tepki göstererek, "Daha gözü açılmamış kuvözdeki bebeklerin, çocukların, kadınların, ellerinde silah olmayan, hiçbir gücü olmayan, hiçbir tehdit oluşturmayan insanların hesabını biz soramasak da Allah bunun hesabını soracak" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Akar, İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği saldırılara değinerek, "İsrail vahşetler yapıyor. Etnik temizliği de geçtik, soykırım yapıyor. Gazze ve Lübnan Bunlar yetmedi, şimdi İran ile bir mücadeleye girişti. Haksız ve hukuksuz bir mücadele. Bunlar inşallah bir gün mutlaka belalarını bulacak ve hukuk karşısında hesabını vereceklerdir. Bu kadar masum insanı, kuvözdeki bebekleri Onların adaleti var, Allah'ın adaleti var. Daha gözü açılmamış kuvözdeki bebeklerin, çocukların, kadınların, ellerinde silah olmayan, hiçbir gücü olmayan, hiçbir tehdit oluşturmayan insanların hesabını biz soramasak da Allah bunun hesabını soracak. Biz buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de güvenliğin olmazsa olmaz olduğunu getiren Akar, "Sıkıntılar ve meseleler büyük. Etrafımızda olayları dikkate almamız lazım. Rusya-Ukrayna savaşı dahil etrafımızda bazı tehdit ve tehlikeler gelişiyor. Savaş dediğiniz zaman insanlara uzak geliyor ve "şimdi sırası mı" diyorlar. Öyle değil. Eğer 1 sene sonra başımıza bir şey gelecekse, bugünden itibaren bir tedbir alınmıyorsa çok geç kalmışız demektir. Onun için bizim bu konulardaki çalışmalarımızı olabildiğince dikkatli şekilde savunma ve güvenliği tehir etmeden büyük faaliyetler önemli. Savunma ve güvenlik olmazsa olmazımız. Güvenlik olmazsa hanlar, hamamlar, arabalar, atlar, bahçeler, saraylar, bankalar hiçbir şeye yaramaz. Onun için savunma ve güvenlik konusunda yapmamız gereken ne varsa yapıp desteklememiz lazım" diye konuştu.

Kültepe Ekonomi Zirvesi hakkında

ASKON Kayseri Şube Başkanı olduğu dönemde Ali Özcan tarafından başlayan Kültepe Ekonomi Zirvesi, aradan geçen sürede bu organizasyonu Türkiye'nin en prestijli iş ve ekonomi buluşmalarından biri haline getirdi. Zirveye bugüne kadar birçok bakan, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı. Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik Bakanlarının yanı sıra Sümeyye Erdoğan, Ali Kibar ve TİM gibi isimler bu vizyona destek verdi. Bu yılın ana konuğu ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat oldu. Ali Özcan'ın "1'den 50'ye uzanan bir vizyonla" başlattığı bu yolculuk, her yıl büyüyerek devam ediyor. Ancak Özcan'ın hayali sadece zirve düzenlemekle sınırlı değil. Kültepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi ve 2026-2027'nin 'Kültepe Yılı' ilan edilmesi için de çalışıyor. "Kültepe yalnızca geçmişi değil, geleceği de aydınlatacak" diyen Ali Özcan, bugün bir fikrin, vizyonun ve inancın nasıl bir etki oluşturabileceğini adeta canlı bir örnek olarak ortaya koyuyor. Yıllar önce attığı bu adım, sadece Kayseri'yi değil, Türkiye'yi de ekonomik ve kültürel anlamda farklı bir noktaya taşıyor. - KAYSERİ