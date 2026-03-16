Hulusi Akar: '86 milyon asil milletimiz tek yumruk, tek yürek'

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "86 milyon asil milletimiz Türküyle, Kürdüyle tek yumruk, tek yürek olduğu müddetçe bizim başaramayacağımız iş, aşamayacağımız engel yok. Bu istikamette Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün vatandaşlarımızın el birliğiyle, 86 milyonun iş birliğiyle inşallah bunları çözeceğiz. Çünkü, bugüne kadar yaptıklarımızla, bundan sonra yapacağımızın ne olduğunu tüm dünyaya gösterdik" dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, inşaat çalışmaları devam eden Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı şantiyesinde çalışan işçilerle iftar programında bir araya geldi. Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'ndeki şantiyede düzenlenen iftar programına Akar'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve hızlı tren hattında çalışan işçiler katıldı. Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Kayseri'nin ulaşımla ilgili kentteki problemleri yakından takip ettiğini çözüm odaklı çalıştığını söyledi.

Türkiye'de her alanda önemli kalkınma hamleleri yapıldığına vurgu yapan Akar, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye bütün olarak baktığımızda çok ciddi bir kalkınma hareketi var. Bunların en çarpıcı olanları ise Ulaştırma Bakanlığının yaptıklarıdır. Çünkü, bazı yapılan çalışmalar görülmeyebiliyor fakat Ulaştırma Bakanlığının yaptığı yollar, köprüler, geçitler, demir, kara, deniz ve hava yolu hepsi görülüyor. Müthiş gelişmeler var. Dolayısıyla bundan dolayı gerçekten Ulaştırma Bakanlığımızı her zaman hayırla yad ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar diyoruz" dedi.

'ÇOK DAHA İYİ SEVİYELERE GETİRECEĞİZ'

Ulaşımın önemine vurgu yapan Hulusi Akar, "Bundan 20 sene önce İstanbul'a 12 saatte giderdik. Ankara'ya 6-7 saatte giderdik. Şimdi çok şükür son derece emniyetli, konforlu, süratli ulaşım mümkün hale geldi. Gerçekten asil milletimiz 86 milyonumuz buna layık. Dolasıyla milletimizin layık olduğu seviyeye gelmesi için de canla başla çalıştığınızı görüyoruz. Türkiye'yi inşallah çok daha iyi seviyelere getireceğiz" ifadesini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESELESİ ÖNEMLİ'

Terörsüz Türkiye sürecinin önemine de dikkat çeken Hulusi Akar, "Şu içerisinde bulunduğumuz ortamda güvenlik konuları devam ederken bu konulara da çok ciddi bir şekilde dikkat ayırıyoruz. Terörsüz Türkiye meselesi önemli bir mesele, bu konu üzerinde devletimiz çalıştı, çalışıyor. Biz terör meselesinden kurtulduktan sonra inşallah sadece Kayseri-Ankara, Kayseri-İstanbul değil bütün yurt sathında her şey çok daha kolay, çok daha hızlı, çok daha konforlu olacak. Kara, demir, hava yolları bunların hepsinin gelişmesi konusunda çalışmalar sürecek. 86 milyon asil milletimiz Türküyle, Kürdüyle tek yumruk, tek yürek olduğu müddetçe bizim başaramayacağımız iş, aşamayacağımız engel yok. Bu istikamette Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün vatandaşlarımızın el birliğiyle, 86 milyonun iş birliğiyle inşallah bunları çözeceğiz. Çünkü, bugüne kadar yaptıklarımızla, bundan sonra yapacağımızın ne olduğunu tüm dünyaya gösterdik" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİ'Yİ ANADOLU'NUN GÜNEŞİ YAPACAĞIZ'

Terörle mücadelede ciddi bir safha geçirdiklerini anlatan Akar, "Irak'ın kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde ciddi mücadeleler oldu. Allah'a çok şükür Mehmetçik bunları hepsini alnının akıyla başardı. Şimdi, güvenlik problemleri bittikten sonra kalkınma problemi, inşallah bunu da hep beraber çalışmak suretiyle çözeceğiz. Türkiye'de problem yok mu? Tabii ki problemlerimiz var. Bu problemleri bundan önce son 20 yılda nasıl çözdüysek şu içerisinde bulunduğumuz ortamda şahit olduğumuz problemleri hep beraber çözeceğiz. Bu çalışmaların sonunda Anadolu'nun yıldızı olan Kayseri'yi el birliği ile çalışarak Anadolu'nun güneşi yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı