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HÜDA PAR'lı Dinç, Diyarbakır'ın bazı ilçelerindeki sorunları ve talepleri dile getirdi

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HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerindeki TOKİ konut teslimatı, yol ve altyapı sorunlarını Meclis'te gündeme getirdi. Ayrıca belediyelerdeki rüşvet iddialarına dikkat çekerek, Tarım Bakanlığı'ndan çiftçilere yönelik projeler talep etti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Diyarbakır'ın bazı ilçelerindeki sorunları ve vatandaşların taleplerini aktardı.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini aktardı.

Ülke genelinde konut krizinin bulunduğunu söyleyen Dinç, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bazı TOKİ konutlarının teslimatı yapılmasına rağmen anahtarlarının verilmediğini öne sürdü. Dinç, ilçedeki konutların eksikliklerinin giderilerek anahtarların teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Dinç, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde de yol ve altyapı problemlerinin bulunduğunu, bu konuda adım atılmasını istedi.

Belediyelerin isminin son günlerde rüşvetle gündem olduğunu dile getiren Dinç, belediyelerin hizmet görevini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Faruk Dinç, Tarım ve Orman Bakanlığından Diyarbakır'daki çiftçiler için yeni projeler geliştirilmesi ve bölgede yeni ormanlık alanların oluşturulmasını talep ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
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