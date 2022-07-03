HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi; eş başkanlar yeniden aday oldu (2) BULDAN VE SANCAR YENİDEN SEÇİLDİKongrede, 1050 delegeden 806'sı oy kullandı ve geçerli oy sayısı ise 797 olarak belirlendi. BULDAN VE SANCAR YENİDEN SEÇİLDİ Kongrede, 1050 delegeden 806'sı oy kullandı ve geçerli oy sayısı ise 797 olarak belirlendi. Mevcut Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar oyların tamamını alarak yeniden seçildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Kongrede terör örgütü propagandası yaparak, slogan atan 4 kişi gözaltına alınırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklaada, "Ankara Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen Halkların Demokratik Partisi 5'inci Olağan Kongresinde atılan sloganlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi gereğince 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar 4 şüphelinin kimlikleri tespit edilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden, tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve başsavcılığımıza sevklerinin sağlanması işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. Demirören Haber Ajansı / Politika Halkların Demokratik Partisi Ankara Başsavcılığı Pervin Buldan Politika Haberler

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