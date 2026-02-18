Haberler

Milletvekili Ersoy'un soru önergesine Bakan Şimşek'ten cevap

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğine dair TBMM'ye sunduğu önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yanıt verdi. Bakan Şimşek, kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un kamu işçileri ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğine ilişkin TBMM'ye sunduğu önergeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi. Bakan Şimşek, "Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkanları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy geçtiğimiz haftalarda TBMM Başkanlığı'na kamuda çalışan işçiler ile memurlar arasındaki ücret dengesizliğiyle ilgili bir soru önergesi sunmuştu. Ersoy, hükümetin bu konuda yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağını sormuş, önergede kamu kurumlarında farklı statülerde çalışan personeller arasındaki maaş farklarının, son toplu sözleşme görüşmeleriyle birlikte derinleştiği aktarılmıştı.

Ersoy'un Önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi. Bakan Şimşek cevabında, "Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak bütçe imkanları ve ücret dengeleri çerçevesinde çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
