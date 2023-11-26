Hatay'da yapılan huzur ve güven uygulamasında 10 kilo esrar ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında, 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla mücadele çerçevesinde yapılan uygulama sonucunda şüpheli şahıs tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında, 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından huzur ve güvenin sağlanması için uygulamalara devam ediyor. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuyla mücadele çerçevesinde, Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi'nde yapılan uygulama kontrolünde 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalar neticesinde, 10 kilo takoz esrar, 56 uyuşturucu hap, 100 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 2 faturasız kurusıkı tabanca, 103 tabanca mermisi ve bu suçlardan kazanç elde edilen 17 bin 700 dolar (510 bin 85 TL) ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs tutuklandı. - HATAY