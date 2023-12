Hasan Kılca: 'Her haneye dokunabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz'

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sosyal ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ederek bugüne kadar olduğu gibi 2023 yılı boyunca da binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında oldu.

Sosyal ve Gönül Belediyeciliği anlayışıyla hareket eden Karatay Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi 2023 yılında da ilçede yaşayan tüm ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yardım elini uzattı ve onların yüzünü güldürmeyi sürdürdü. Karatay Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen söz konusu çalışmalar çerçevesinde ilçe genelindeki birçok kesime yönelik projeler üretilerek vatandaşın sosyal yaşamına katkı sunuluyor.

"2023'te 10 bin vatandaşa 50 milyon liralık sosyal destek sağlandı"

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca sosyal hizmetler alanına giren aşevi faaliyetlerinden nakdi yardıma, Karatay Şefkat Evleri'nden gıda yardımına, Asker Ailesi Maaşı'ndan "Sosyal Kart" uygulamasına, "Hoşgeldin Bebek" ve daha birçok projeyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı. Karatay Belediyesi, 2023 yılı boyunca sosyal hizmetler alanındaki tüm proje ve destekler için ilçede yaşayan 10 bin vatandaşa ulaştı ve bu kapsamda yaklaşık 50 milyon liralık katkı sundu. 2019'dan bu yana geçen yaklaşık 5 yıllık süre içerisinde ise söz konusu projelere 82 milyon TL'nin üzerinde bir kaynak ayrıldı ve harcandı.

"Aşevi sıcak yemek desteği sağlıyor"

Karatay Belediyesi, evlerinden çıkamayan ve yemek yapma imkanı olmayan vatandaşları da unutmuyor. 2023'te 316 kişiye hijyenik ortamda hazırlanan sıcak yemekler, iki öğün olarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırıldı. Bu projeye 2023'te 4 milyon 106 bin TL harcandı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla 2023'te Karatay'da ikamet eden ve herhangi bir geliri olmayan, maddi yönden de sıkıntı içerisinde olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardım yaptı. Karatay Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu "Sosyal Kart" projesinden 2 bin 875 kişi faydalandı. Söz konusu çalışma sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar, evine en yakın marketten dilediği gibi alışveriş yapabilme imkanı buldu. Bu projeye ise toplamda 23 milyon 194 bin TL ayrıldı.

Karatay Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi 2023 yılında da vatani görevlerini yapmak üzere askere giden Mehmetçikler ve ailelerini unutmadı. Bu kapsamda askere giden evliyse eşlerine, bekar ise annelerine 6 ay boyunca her ay 1500 TL maaş verildi. Asker maaşı desteği kapsamında 2023'te ailelere toplamda 2 milyon 240 bin TL destekte bulunan Karatay Belediyesi, bu sayede hem askerin hem de ailesinin bir nebze de olsa rahatlamasına katkı sunmuş oldu.

"Gıda paketleri sofralara katkı sağlıyor"

Karatay Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteğini de sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yardıma muhtaç aileleri tespit ederek vatandaşa destek olunuyor. 2023'te bir evin mutfağının bütün ihtiyaçlarının bulunduğu toplamda 450 bin TL tutarındaki koliler, ihtiyaç sahibi 338 aileye dağıtılarak ailelerin sofralarına katkıda bulunuldu.

Karatay Belediyesi, Şefkat Evleri projesiyle de geliri olmayan, barınma sıkıntısı yaşayan ve yetim veya dul ihtiyaç sahibi vatandaşlara kucak açmaya devam ediyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından araştırılan söz konusu vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte aile maddi durumunu düzeltene kadar Şefkat Evleri'nde kira ve yakıt bedeli alınmaksızın barınmaları sağlanıyor. 2023'te bu projeden 78 ailedeki 202 vatandaş faydalandı.

Depremzedelere 15 milyonluk temel ihtiyaç yardımı

Karatay Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde derinden etkileyen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremlerin ardından bölgede yaraların bir an önce sarılabilmesi için de bütün imkanlarını seferber etti. Deprem bölgesinin yanı sıra depremin vurduğu 11 ilden Konya'ya gelen depremzedeler için de yoğun bir çaba gösterildi. Karatay Belediyesi bu kapsamda yiyecek, giyecek, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçları kapsayan desteklere 15 milyon TL'lik bir katkı sağladı.

Karatay Belediyesi'nin vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan bir başka projesi ise "Hoş Geldin Bebek Projesi." Proje, ilçe genelinde yeni doğan tüm bebekleri kapsıyor. Söz konusu proje kapsamında çanta ve içerisinde yeni doğan bir bebeğin ihtiyaç duyabileceği bütün malzemelerin bulunduğu ve bebek bakım çantası, Karatay Belediyesi Sosyal Hizmetler Destek Müdürlüğü'nce ailelere evlerinde ulaştırılıyor. Bu proje çerçevesinde ise 2023'te 3 bin 970 aileye, toplamda da 2 milyon 183 bin 500 TL'yi bulan hediyeleri verildi.

"Hemşehrilerimizin gönlünde güzel bir yer edinmek istiyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade ederek; göreve geldikleri günden bugüne kadar sosyal belediyecilik faaliyetlerine toplamda 82 milyonluk bir destek sağladıklarını aktardı. "Tüm çabamız vatandaşlarımızın gönlünde güzel bir yer edinebilmektir" diyen Başkan Hasan Kılca, "Gönül belediyeciliğinin gereğini yerine getirmek ve her haneye dokunabilmek amacıyla elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. İlçemizde düzenli geliri olmayan ailelerimiz var. İhtiyaç sahibi olan ailelerimize sahip çıkmak ve onların yanında olmak, bizim en önemli insani görevimiz. Belediye olarak sosyal yardımlarımızdan, gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanmasına yönelik çok hassas davranıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hemşehrilerimize toplamda 82 milyon 40 bin TL tutarında bir sosyal destek sağladık. Bir yandan fiziksel yatırımlar diğer taraftan sosyal yardımlar, kültürel, eğitim ve sportif hizmetlerimizle her alanda hizmet üretiyoruz. Belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin hangi alanda bir hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmek için özen göstermeye devam edeceğiz. Amacımız hemşehrilerimizin gönül dünyalarında güzel bir yer edinebilmek" ifadelerini kullandı. - KONYA