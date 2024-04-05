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Halfeti'de seçim yenileniyor

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, İl Seçim Kurulu tarafından seçimin yenilenmesine karar verildi.

Ak Parti yetkilileri, "sandıklardaki oyların yakıldığı, oy kullanımında usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

İncelemenin ardından itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.

İlçe seçim kurulu Ak Parti'nin itirazını kabul etmemiş, bunun üzerine konu İl Seçim Kurulu'na taşınmıştı.

Halfeti'de 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AK Parti adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Şanlıurfa AK Parti Halfeti Politika Güncel Haberler

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