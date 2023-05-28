HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Arslan, Türkiye'nin zor dönemde tarihi seçimi büyük bir başarıyla tamamladığını belirtti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Arslan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin zor dönemde tarihi seçimi büyük bir başarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenerek tamamladığını belirtti.

Erdoğan'ın, Türkiye siyasi hayatında başarılması zor rekoru bir kez daha gerçekleştirdiğini ve büyük bir zaferle yeniden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğunu kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz, ülkemiz üzerinde yapılan bütün hesapları görmüş, küresel güçlerin tezgahlarına, ekonomi üzerinden kurulan kumpaslara, algı operasyonlarına teslim olmamış, geleceğine sahip çıkmıştır. Milletimiz, istikrarın, kardeşliğin, huzur ve güven ortamının devamı yönünde oy kullanmış, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini bir kez daha teyit etmiştir. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde edilen kazanımların geriye gitmesine izin vermemiş, Türkiye Yüzyılı hedefine kilitlenmiştir.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda emekçilerin de yüzyılı olacağına inanıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve çalışanlara hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."