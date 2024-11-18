Gürcistan Cumhurbaşkanı: Seçimlerin Yeniden Yapılması Zorunlu

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunarak, "Bu seçimlerin en kısa sürede tekrarlanması zorunludur" dedi.

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından siyasi kriz ve protestolar devam ediyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Orbeliani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği özel basın toplantısında kameralar karşısına geçerek, ülkede yeniden seçim yapılması çağrısında bulundu. Zurabişvili, "Bu derin, tehlikeli ve kaçınılmaz gibi görünen krizden çıkış yolunu birlikte bulmalıyız. Topluma, siyasi güçlere, ortaklarımıza ve mevcut hükümete, bana göre tek istikrarlı ve barışçıl çözüm yolunu sunmak istiyorum. Peki, plan nedir, ne öneriyorum? Açıkça yeni seçimlerin yapılmasıdır. Bu seçimlerin en kısa sürede tekrarlanması zorunludur. Ancak bu süre bazı meselelerin çözülmesine bağlıdır. Bu meseleler çözülmeden yeni seçim yapmanın bir anlamı yok. İlk olarak uluslararası bir soruşturma gereklidir. Bu, uluslararası ortaklarımızın herkesin zaten bildiği bir gerçeği, yani seçimlerin gerçekleşmediğini ve hileli olduğunu söylemesi için değil, bu seçimlerdeki sistematik hataları ortaya çıkarmak ve ispatlamak için gereklidir. Bu hatalar düzeltilmeden, adil, özgür ve hilesiz bir seçim mümkün değildir. Uluslararası destekle yeni bir seçim yönetimi oluşturulmalı, seçim kanunu, zamanında AGİT/ODİHR tarafından talep edilen değişikliklere uygun şekilde yenilenmeli, yurtdışındaki seçim sandıklarının açılması gibi prosedürler düzenlenmelidir. Ayrıca seçim davaları için özel bir mahkeme kurulmalıdır. Tüm yeni mekanizmalarda uluslararası ortaklarımızın doğrudan yer alması arzu edilir ve mümkündür" dedi.

"Ülke ciddi tehditlerle karşı karşıya"

Ülkenin ekonomik ve finansal krizle karşı karşıya olduğunu ve bunun kapıda beklediğini, ancak kendisinin ülkenin cumhurbaşkanı olarak buna izin vermeyeceğini vurgulayan Zurabişvili, "Bu durumdan dolayı ülke çok ciddi bir durumda ve daha fazlasını söyleyebilirim, ülke ciddi tehditlerle karşı karşıya. Bu tehditlerden biri, iki başlı bir yönetimin ve artan kutuplaşmanın yol açabileceği bir istikrarsızlıktır. Günbegün son derece saldırgan bir hükümetin ve onun destekçilerinin organize propagandasıyla bunun körüklendiğini görüyoruz. Ayrıca siyasi istikrarsızlık, dış faktörlerden kaynaklanan dış istikrarsızlığa yol açabilir. Bu tür bir istikrarsızlık tehlikesi artıyor. Çünkü ülke ortaklarıyla yakın ilişkiler kurmak yerine izolasyonu seçiyor; bu mevcut hükümetin karakteristik özelliğidir. Aynı zamanda ekonomik ve finansal kriz, her ölçüte göre kapımızda bekliyor. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak buna izin verme hakkım yok ve buna izin vermeyeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Gürcistan Anayasa Mahkemesi'nde 26 Ekim'deki parlamento seçimlerinin gizliliği ve evrenselliği ilkelerinin ihlali nedeniyle dava açacağını belirterek, "Yarın sabah, tam da gizlilik ve evrensellik olarak adlandırılan iki anayasal ilkenin ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açıyorum. Bu, Anayasa Mahkemesi'ne inandığım için değil. Hepimiz biliyoruz ki, bu ülkede hiçbir kurum artık bağımsız değil ve bunu defalarca kanıtladılar. Ancak bu, bu ülkede hiçbir hukuki davanın sonuna kadar mücadele edilmeden bırakılmaması gerektiğinin bir işareti olmalı. Davamın amacı, hakimlerin vicdanını sonuna kadar sınamak" ifadelerini kullandı.

Protestocular Tiflis'te çadır kurdu

Batı yanlısı muhalefet ise, 26 Ekim'deki parlamento seçimlerini tanımayarak protestolarını sürdürmeye devam ediyor. Muhalif gruplar dün başkent Tiflis'in Çavçavadze Caddesi'nde 24 saatlik bir protesto başlatmıştı. Bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin açıklamasının ardından protestocular gösterilerini Çavçavadze Caddesi'nde bir gün daha uzatacaklarını duyurdu. Şu anda Tiflis Devlet Üniversitesi'nin de bulunduğu bölgede göstericiler çadır sayılarını artırırken, çöp konteynerleri ve sandalyelerle barikatlar kurdu. Gösteri organizatörleri ise protestoculara yiyecek, çadırda kalabilmeleri için yorgan ve battaniye gibi malzemeler temin ediyor. Muhalefet liderleri mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirterek, seçimlerin yeniden yapılmasını talep ediyor.

Gürcistan'da muhalefet seçimleri tanımamıştı

Gürcistan'da 26 Ekim'de ilk kez nispi temsil ve elektronik oylama ile yapılan seçimleri iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 ile kazanmıştı. Yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya 3 muhalefet bloğu ve bir muhalefet partisi daha girmişti. Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet partileri seçimlere hile karıştırıldığını belirterek, seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıklamıştı. - TİFLİS