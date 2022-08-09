Gümrük Muhafaza ekipleri 226,9 kg esrar ile 246,8 kg kokain ele geçirdi Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 226,9 kg esrar, Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde ise 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu yakalandı. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 226,9 kg esrar, Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde ise 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu yakalandı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Edirne ile Kocaeli'nde başarılı uyuşturucuyu operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler, birinci olayda Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kg kokain cinsi uyuşturucu ele geçirdi. İkinci operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir tırda 226,9 kg esrar yakalandı. Ekiplerin, uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (Hidayet Türkyılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Dominik Cumhuriyeti Kocaeli Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Gümrük Muhafaza ekipleri 226,9 kg esrar ile 246,8 kg kokain ele geçirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.