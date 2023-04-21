Gültekin Uysal, Osmaniye'de depremzedelerle bayramlaştı

DEMOKRAT Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Osmaniye'de depremzedelerle bir araya gelerek, "Yaralarımızı fazlasıyla sarabileceğimizi biliyoruz. Yeter ki Türkiye, milletinin hissiyatına sahip, doğru ellerde olsun, mücadelemiz bunun içindir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve partililerle birlikte bayram namazını, Zafer Camisi'nde kılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, daha sonra Osmaniye Şehitliği'ni ve depremde yaşamlarını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti. Esenevler Mahallesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nde 'Halil İbrahim Sofrası' programına katılan Uysal, partililerle ve depremzedelerle bayramlaşarak, "Biz istiyoruz ki bu ülkede 85 milyon nimetlerini de, külfetlerini de, eşit ve ortak paydada paylaşabilsin, mücadelemiz bunun için. Bu yaralarımızı fazlasıyla sarabileceğimizi biliyoruz. Yeter ki Türkiye, milletinin hissiyatına sahip, doğru ellerde olsun, namuslu ellerde olsun, bütün mücadelemiz bunun içindir. O açıdan önümüzde kutlu bir yol var. Mübarek bu bayramı, yeniden, Türk demokrasinin 14 Mayıs'ta bayramına çevirebilmek sizlerin, bizlerin elindedir. Milletimizin hasretini, adeta Anadolu'nun bu bereketli ovaların, çatlamış toprakların hasretini bitirircesine, Türk insanının hasretini bitirmek adına da mücadelemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bayramlarınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.