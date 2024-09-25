Burdur'un İlk Kadın Valisi Tülay Baydar Bilgihan Göreve başladı

Göreve başlayan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ; "Şehrimiz önceliğimizdir"

BURDUR - Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Burdur Valisi olarak atanan ve bugün göreve başlayan Vali Tülay Baydar Bilgihan "Şehrimiz önceliğimizdir" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı görevinden Burdur Valisi olarak atanan Vali Tülay Baydar Bilgihan bugün şehre gelerek göreve başladı. Şehrim ilk kadın Valisi olan Vali Bilgihan, yörük kıyafeti giyen iki öğrenci tarafından çiçekle karşılandı. Çocuklarla fotoğraf çektiren Vali Bilgihan, tören mangasını selamlayarak protokol üyeleriyle tanıştıktan sonra valilik göreve başlama defterini imzaladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Tülay Baydar Bilgihan konuşmasına; "Öncelikle beni bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum." sözleriyle başladı.

Görevi devraldığı Vali Türker Öksüz'e ve ilde görev yapmış diğer valilere de teşekkür eden Vali Tülay Baydar; "Doğanın, tarihin, kültürün, eğitimin, tarım ve sanayinin kenti olan bu kadim ve güzel şehre hizmet edecek olmanın onuru, gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Kendine has kültürü ve folklörü ile Teke Yöresinin kadim şehri olarak antik kentleri ve önemli kültür varlıkları, Kurtuluş mücadelesindeki göz ardı edilemez rolü ile geçmişten aldığı köklü mirası; güçlenen tarım ve hayvancılık potansiyeli, mermeri ve dünyaca ün yapmış doğal taş sanayisi, eğitim alanındaki artan kapasitesi ile geleceğe taşıyan ve taşıyacak marka bir şehir olma yolunda ilerleyen Burdur'a hizmet edecek olmak, benim için büyük bir onur olmakla birlikte çok önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir." dedi.

"Burdur'a hizmet etme anlayışıyla hareket edeceğiz"

Burdur'a hizmet etmek için burada olduğunu dile getiren Vali Bilgihan; "Görevde bulunacağım süre içerisinde, şehrimiz ortak paydasında iyi bir uyum, koordinasyon ve işbirliği içerisinde; milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, kamu kurumlarımız, üniversitemiz, siyasi parti temsilcilerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf ve sanayicimiz, basın mensuplarımız ve siz değerli hemşerilerimizin destekleriyle önemli ve güzel işlere imza atmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu görev ve sorumluluk bilinci içerisinde, zaman mefhumu gözetmeksizin, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen, toplumun tüm kesimlerini kucaklayabilen, katılıma açık ve şeffaf bir yönetim anlayışını ortaya koyacak, "şehrimiz önceliğimizdir" diyerek, Burdur'a, hizmet etme duygu ve anlayışı ile hareket edeceğiz." ifadesinde bulundu.

"Burdur'u Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir şehir yapma hedefindeyiz"

Konuşmasının sonunda Burdur'u Türkiye Yüzyılına yaraşır, marka bir şehir yapabilmek amacıyla çalışacağını dile getiren Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Başta güvenlik ve asayişin sağlanmasından, eğitimin güçlendirilmesine, kırsal kalkınmadan sosyal yardım ve desteğe, tarım ve sanayi hizmetlerinden ekonomik büyümeye, gençlik hizmetlerinden turizme, çevrenin/doğanın korunmasından sürdürülebilir kalkınma ve ulaşım altyapılarına kadar halkımızın hayatını kolaylaştıracak projelerin yürütülmesinde ve yeni projelerin uygulamaya geçirilmesinde yoğun bir çaba içinde olacağız" diyerek Burdurluları selamladı.