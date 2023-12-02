Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Gürak, Vlad'ı ziyaret eden ilk Genelkurmay Başkanı oldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile resmi görüşme gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanı Gürak, göreve yeni başlayan Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad'ı ziyaret eden ilk Genelkurmay Başkanı oldu. - ANKARA