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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad ile görüştü

2 Aralık 2023 20:18 Son Güncelleme: 20:20 Abone Ol

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Gürak, Vlad'ı ziyaret eden ilk Genelkurmay Başkanı oldu.