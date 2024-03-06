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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 'Biz de yaparız, biz de KAAN'ı uçurduk, TCG Anadolu'yu yaptık, tank yaptık, SİHA'lar yaptık'

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nde yaptığı konuşmada Türk mühendislerin başarılarını vurgulayarak, Türkiye'nin öz güveni, mühendisleri, gençleri ve teknolojisiyle büyüyen güçlü bir ülke olduğunu belirtti. Bakan Bak, spor yatırımlarının devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere destek verdiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bize dediler ki 'siz uçak yapamazsınız', yaptık uçuyor, KAAN uçuyor, onu yapan Türk mühendisleri. Siz ne derseniz deyin öz güvenimiz var, mühendisimiz var, gençlerimiz var, teknolojimiz var, büyüyen güçlü Türkiye var" dedi.

Kırklareli'nde 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, spor yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçlere destek verdiğini anlatan Bak, "Bizim için en önemli ilkelerden bir tanesi Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımızı başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce spor tesisi yapıyoruz. Tabii şanslıyız, sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan sporun içinden geliyor, gençlere destek veriyor" ifadelerini kullandı.

"KAAN'ı uçurduk, TCG Anadolu'yu yaptık, tank yaptık, SİHA'lar yaptık"

Türk mühendislerin yaptıklarını anlatan Bak, "Bize dediler ki 'siz uçak yapamazsınız', yaptık uçuyor, KAAN uçuyor, onu yapan Türk mühendisleri. Siz ne derseniz deyin öz güvenimiz var, mühendisimiz var, gençlerimiz var, teknolojimiz var, büyüyen güçlü Türkiye var. Şunu söylüyorlar, 'Alman mühendisi yapar, İngiliz mühendisi yapar, Amerika yapar'. Biz de yaparız, biz de KAAN'ı uçurduk, TCG Anadolu'yu yaptık, tank yaptık, SİHA'lar yaptık. Bu ülke, yapamaz diyenlerin engellerini aşarak ilerliyor. Bize kimse 'yapamaz' diyemez, bizler çılgın Türkleriz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında spor salonunun açılışı yapıldı. Bak ve beraberindekiler spor salonunda öğrencileri ziyaret etti. Daha sonra Bakan Bak, TFF 2. Lig'de Kırklarelispor ile Altınordu arasında Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı izledi. Sonrasında Bakan Bak, Üsküp beldesinde sentetik çim saha açılışı ile Lüleburgaz ilçesinde yapımı tamamlanan 2 bin seyirci kapasiteli spor salonunun açılışına katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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