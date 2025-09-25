Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'e suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 seçim kampanyası sırasında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca euro yasadışı fon aldığı iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Sarkozy, Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Fransa cumhurbaşkanı kamu fonlarını zimmetine geçirme, pasif yolsuzluk ve yasa dışı finansman suçlamalarından ise beraat etti.

Mahkeme Başkanı Yargıç Nathalie Gavarino kararın açıklanmasında, "Libya'dan çıkan paranın 2007 seçim kampanyasında kullanıldığına dair nihai bir kanıt bulunmamıştır. Yolsuzluk suçunun maddi unsurları oluşmamıştır" ifadelerini kullandı. Gavarino, Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin, yakın çevresinin Libya fonlarını takip etmesine izin vererek suç ortaklığı yaptığını söyledi. Kararda, kamuoyunda uzun süredir tartışılan Kaddafi imzalı olduğu iddia edilen belgeye de değinen mahkeme, belgenin "büyük ihtimalle sahte" olduğunu açıkladı.

"Masumum, bu adaletsizlik bir skandaldır"

Duruşmada, "10 yıl boyunca iftiralar, 48 saat gözaltı, 60 saat sorgu. Peki sonunda ne bulundu? Hiçbir şey. Tek bir Libya kuruşu bile yok" diyerek iddiaları sert bir şekilde reddeden Sarkozy, kararın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Masumum, bu adaletsizlik bir skandaldır" dedi. Eski cumhurbaşkanı, kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, "İntikam duygum yok, kinim yok. Tamamen masum olduğumu kanıtlamak için son nefesime kadar mücadele edeceğim. Mahkemenin çağrılarına uyacağım. Eğer mutlaka hapse girmemi istiyorlarsa, başım dik bir şekilde hapse girerim" sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

"Fransız halkından, olup biteni değerlendirmelerini istiyorum"

Duruşma salonunun önünde "Bu durum hukuk devleti için son derece ciddi bir durumdur" ifadeleriyle tepkisini gösteren konuşan Sarkozy, "Mediapart (Fransa'da siyasi skandalları ortaya çıkarmasıyla tanınan bir haber sitesi) tarafından yayımlanan ve bu davanın temelini oluşturan belge, mahkeme tarafından açıkça 'sahte' olarak ilan edilmiştir. Ben, iş birlikçilerimin seçim kampanyamı yasadışı şekilde finanse etmeye çalışmasına göz yummakla suçlandım. Fransız halkından, bana oy vermiş olsun ya da olmasın, olup biteni değerlendirmelerini istiyorum. Görüyorum ki nefretin gerçekten de bir sınırı yok" ifadeleriyle iftiraya uğradığı vurguladı.

Sakozy'e yakın isimler de ceza aldı

Dava kapsamında, Sarkozy döneminin İçişleri Bakanı Claude Gueant, 500 bin euro aldığı gerekçesiyle pasif yolsuzluk, sahtecilik ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis ve 250 bin euro para cezasına mahkum edildi. Eski Bakan Brice Hortefeux, suç örgütü kurma suçundan 2 yıl hapis ve 50 bin euro para cezasına çarptırıldı. Hortefeux'a ayrıca 5 yıl kamu görevi yasağı ve siyasi/medeni haklardan mahrumiyet cezası da verildi. Fransız-Lübnanlı iş insanı Alexandre Djouhri, aktif yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eski kabine direktörü Bechir Saleh, 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası aldı. Suudi iş insanı Khaled Bugshan, 3 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Fransız-Cibutili bankacı Wahib Nacer ise 4 yıl hapis ve 2 milyon euro para cezasına mahkum edildi. Eski Bütçe Bakanı Eric Woerth, tüm suçlamalardan beraat etti.

Davanın en önemli tanıklarından Takieddine hayatını kaybetti

Davanın en önemli tanıklarından biri olan Lübnan asıllı Fransız bir iş adamı Ziad Takieddine, kararın açıklanmasından 2 gün önce Lübnan'da gözaltında tutulurken hayatını kaybetti. Mahkeme, Takieddine hakkındaki yargılamanın ölüm nedeniyle düştüğü duyuruldu.

Aşırı sağcı siyasetçi Le Pen'den tepki

Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin Grup Başkanvekili aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Çifte yargı hakkının inkarı ve bazı mahkemelerin infazın temyizden önce başlatılması uygulamasını genelleştirmesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin davasının ötesinde, hukuk devleti için büyük bir tehlike oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Fransız yargı makamları, 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmıştı

Fransız basını, 2013 yılında yayınlanan bir belgede, Kaddafi'nin Sarkozy'nin seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığını öne sürmüştü. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise söz konusu suçlamaları tamamen reddetmiş ve bunların siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Fransız yargı makamları, 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmış ve Sarkozy hakkında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle iş birliği gibi suçlamalar yöneltmişti. - PARİS