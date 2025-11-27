Fransa'dan gençlere yönelik 10 aylık gönüllü askeri hizmet programı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18-19 yaş aralığındaki gençlerin katılacağı 10 aylık yeni bir gönüllü askeri hizmet programının 2026 yılının ortasında başlatılacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Auvergne-Rhöne-Alpes bölgesindeki Isere şehrinde bulunan 27. Dağ Piyade Tugayı'nda "gönüllü, tamamen askeri ve ulusal hizmet" sistemini duyurdu. Emmanuel Macron, Fransız ordusuna ve programa davetli gençlere övgü dolu sözler kullanarak, "Ordumuz, cumhuriyetin ordusudur. Gençliğimiz Fransa'nın hazinesidir. Sizler Fransa gençliğini temsil ediyorsunuz. Ayakta duran, Marseillaise (Fransız ulusal marşı) ile titreyen, başkaları için görev almaktan korkmayan, ülkesiyle, cumhuriyet değerleriyle gurur duyan bir gençliksiniz" ifadelerini kullandı.

"Ulusumuz ve gençliğimiz, değerlerimizin etrafında birleştiği ölçüde güçlü olacaktır"

Bu isteğin orduda doğal bir karşılık bulduğunu belirten Macron, "Gençliğimizin görev almayı çok istediğinin farkındayım. Vatan için ayağa kalkmaya hazır bir nesil var Ulusumuz ve gençliğimiz, değerlerimizin etrafında birleştiği ölçüde güçlü olacaktır" sözleriyle, yeni sistemin temelinde gençlerle ordunun yakınlaşmasının yattığını dile getirdi.

Emmanuel Macron, 1996'da eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından kaldırılan zorunlu ve evrensel ulusal hizmete dönüşü reddederek, "Zorunlu ve evrensel ulusal hizmeti geri getirmek, bugünkü ordumuzun gerçekliğini ve üstlendiği görevleri bilmemek anlamına gelir" şeklinde konuştu.

Eski modelin ne gerçekten evrensel ne de adil olduğunu hatırlatan Macron, bu sisteme dönüşü "ne ciddi ne de faydalı" olarak nitelendirdi ve "Ordumuzun artık bir sınıfın tamamını, yani 600 ila 800 bin gencin masrafını aynı anda karşılamaya ne imkanı ne de ihtiyacı var" dedi.

"Bu ulusal hizmet yalnızca ordularımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlanmıştır"

Yeni açıklanan sistemin gönüllülük esasına dayandığını vurgulayan Macron, "Bu hizmet ulusal bir hizmettir ama sadece gönüllülere yöneliktir" diyerek, sistemin 18-19 yaş aralığındaki gençlerden oluşacağını söyledi. Fransız lider, gençlerin "Seferberlik Günü"nde gönüllü olduklarını beyan edebileceğini aktardı.

Fansa Cumhurbaşkanı Macron, olağanüstü bir kriz halinde parlamentonun onayıyla, "bu gönüllü çerçevenin ötesine geçilerek, belirli yetenekleri tespit edilen gençlerin zorunlu olarak çağrılabileceğini" de dile getirdi ve bunun istisnai bir durum olacağının altını çizdi. Fransa Cumhurbaşkanı, yeni sistemin tamamen askeri bir çerçevede yürütüleceğini belirterek, "Bu ulusal hizmet tamamen askeridir, yalnızca ordularımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlanmıştır. Gençlerimiz ulusal toprakta, yani metropolde ve denizaşırı topraklarımızda hizmet edecektir. Bu ulusal hizmet, ulusal toprak için bir seferberliktir" diye konuştu.

"Gençlerimiz bir aylık temel eğitimle başlayacak, 9 ay boyunca orduyla yaşayacak"

Emmanuel Macron, hizmetin süresinin 10 ay olacağını belirterek, "Gençlerimiz bir aylık temel eğitimle başlayacak, ardından birliklerine katılıp dokuz ay boyunca aktif ordunun ritmiyle yaşayacak" ifadelerini kullandı. Temel eğitim kapsamında disiplin, birlik hayatı, silah kullanımı, yürüyüş ve marşlar gibi askeri hayatın ritüellerinin öğretileceğini söyleyen Macron, bu dönemin "ordu kardeşliğini ve ulusun büyüklüğünü besleyen ortak bir zemin" oluşturacağını kaydetti.

Ardından gençler, 9 ay boyunca farklı birliklerde görevlendirilecek. Macron, bu gençlerin ordunun yurt içi görevlerinde yer alacağını hatırlatarak, "Gençlerimiz, iç güvenlik devriyeleri operasyonlarından halka yardımlara kadar tüm görevlerde, sahadan karargaha kadar her seviyede, ordumuzun ihtiyaç duyduğu yerde safları sıklaştıracaktır" şeklinde konuştu.

"2026 yazında 3 bin genci seçmeyi planlıyoruz"

Yeni modelin "hibrit" bir ordu yapısı oluşturacağını da söyleyen Macron, "Yarın ordumuz, aktif ordu, profesyonel yedek ve bu ulusal hizmetten gelen yeni genç gücün birleşiminden oluşan hibrit bir model olacaktır" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yedek personel sayısının 2030'a kadar 45 binden 80 bine çıkarılacağını söyleyerek, ulusal hizmetten geçen gençlerin bu yapıya "derinlik ve direnç" katacağını belirtti.

Takvim hakkında da bilgi veren Macron, "Yeni ulusal hizmet 2026 yazında başlayacak. O yaz 3 bin genci seçmeyi planlıyoruz. 2030 yılına kadar her yıl 10 bin genci, 2035'te ise 50 bin genci bu hizmetle buluşturmayı hedefliyoruz. Tehditlerin şiddetine göre bu sayılarda oynama yapacağız" şeklinde konuştu.

"Ulusal hizmet için 2 milyar euronun üzerinde ek bütçe ayrılacaktır"

Programın finansmanına da değinen Macron, 2026-2030 Askeri Programlama Yasası'nın güncelleneceğini belirterek, "Bu çaba önemli ama zorunlu bir çabadır. Ulusal hizmet için 2 milyar euronun üzerinde ek bütçe ayrılacaktır" ifadelerini kullandı. Fransız lider, gençlerin kışlalarda iyi şartlarda ağırlanabilmesi için yeni konaklama ve altyapı yatırımlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Macron, hizmetin başlangıçta Savunma Bakanlığı ve ordular tarafından yürütüleceğini, 2027'den itibaren ise dileyen gençlerin ulusal jandarma ile Paris ve Marsilya'daki askeri statüdeki itfaiye birliklerinde de görev yapmayı talep edebileceklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı "Her yıl bu birimlere kaç gencin alınacağına Genelkurmay Başkanı karar verecektir" diyerek, sistemin askeri hiyerarşi içinde kalacağını vurguladı.

"Bu, gençliğimize duyduğumuz güvenin somut bir ifadesidir"

Fransız cumhurbaşkanı ayrıca, hizmetini tamamlayan gençlerin geleceklerine ilişkin de, "Hizmetten sonra gençlerimiz eğitimlerine devam edebilecek, iş hayatına girebilecek ve dileyenler ikinci seviye yedek kuvvetlere katılabilecektir"şeklinde konuştu. Macron, aktif orduya geçmek isteyenlerin, bu 10 aylık sürede kazandıkları tecrübenin değerlendirileceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni sistemin yalnızca orduya değil, tüm ulusa güç katacağını vurgulayarak, "Bu, askeri, ahlaki, yurttaşlık ve cumhuriyetçi bakımdan büyük bir kazanımdır. Bu, gençliğimize duyduğumuz güvenin somut bir ifadesidir" dedi.

Fransa ordusunun konumuna da değinen Macron, "Avrupa'nın en etkin ordusuyuz ve böyle kalmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ortamına ilişkin değerlendirmesinde Emmanuel Macron, "Gücün hukukun önüne geçtiği, savaşın şimdiki zamanla ifade edildiği bu belirsiz dünyada, ulusumuzun ne korkuya ne paniğe ne de hazırlıksızlığa hakkı vardır" şeklinde konuştu.

"Korku tehlikeyi ortadan kaldırmaz. Onu bertaraf etmenin tek yolu ona hazırlanmaktır" diyen Macron, yeni ulusal hizmeti bu hazırlığın bir parçası olarak nitelendirdi.

Fransızların yüzde 83'ü gönüllü askeri hizmete olumlu bakıyor

Son günlerde Fransa'da CSA adlı kamuoyu araştırma şirketi tarafından çeşitli medya kuruluşları için yapılan ve 27 Kasım'da yayımlanan ankette, Fransızların yüzde 83'ünün ülkede gönüllü bir askeri hizmet oluşturulmasına olumlu baktığı belirtilmişti. Fransız medyasında ise özellikle son yıllarda, Fransız gençlerinin orduya katılma isteğinin yüksek olduğuna dair yorum ve haberler öne çıkmıştı.

"Ülkeniz için savaşır mıydınız" sorusuna "evet" diyenlerin oranı yüzde 29

Buna karşılık, bağımsız uluslararası araştırmalar daha temkinli bir tablo ortaya koymuş, Gallup International'ın 2015 yılında 64 ülkede yürüttüğü küresel ankette, "Ülkeniz bir savaşın içinde olsaydı, ülkeniz için savaşır mıydınız?" sorusuna Fransa'da "evet" yanıtı verenlerin oranı yüzde 29 olarak ölçülürken, Batı Avrupa ortalaması yaklaşık yüzde 25'te kalmıştı. Gallup International'ın, 2023 yılında, 45 ülkede aynı soruyla yaptığı ankette de "evet" diyenlerin oranı yüzde 52 civarında ölçülürken, Batı Avrupa'da bu oranın yaklaşık yüzde 30 düzeyinde kaldığını bildirilmişti. - PARİS