Finlandiya, Rusya ile olan sınır kapılarının çoğunu kapatıyor

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya üzerinden yasa dışı geçişleri durdurmak için cuma gece yarısından itibaren Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatacaklarını duyurdu. Finlandiya, Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için daha fazla sınır kapısını kapatma kararı aldı.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya üzerinden yasa dışı geçişleri durdurmak için cuma gece yarısından itibaren Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8'ini kapatacaklarını duyurdu.

Finlandiya, Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için daha fazla sınır kapısını kapatma kararı aldı. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo yaptığı açıklamada, cuma gece yarısından itibaren 9 sınır kapısından 8'ini kapatacaklarını duyurarak, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı'nın açık kalacağını ifade etti. Orpo, "Raja-Jooseppi en kuzeydeki (sınır kapısı) ve oraya ulaşmak için gerçekten çok çaba gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde 600'den fazla düzensiz göçmen, Rusya üzerinden Finlandiya'ya gelmişti. Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, yasa dışı geçişleri durdurmak için 18 Kasım'da 4 sınır kapısını kapatmıştı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın ABD ile yaptığı savunma anlaşmasına karşı Rusya'nın "intikam almak" amacıyla sınırlardan kaçak göçü teşvik ettiğini iddia etmişti.

Rusya'dan Finlandiya'ya nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, Finlandiya'nın sınır geçiş noktalarını kapatmasına tepki olarak Finlandiya'nın Rusya Büyükelçisi Antti Helanterei Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti. - HELSİNKİ