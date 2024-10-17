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Fernas Madencilik'in sahibi Nasıroğlu'ndan Özgür Özel'e tepki: Ahlaksız bir kampanya yürütülüyor

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Fernas Madencilik'in sahibi AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu firmasıyla ilgili iddialara Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi. Özgür Özel'in madencilerle ilgili söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Nasıroğlu, CHP Genel Başkanı'nın yürüttüğü kampanyanın ahlaksızlık boyutuna ulaştığını söyledi.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Manisa'nın Soma İlçesinde faaliyet gösteren maden firmasıyla ilgili iddiaları yanıtladı.

"AHLAKSIZLIK BOYUTUNA ULAŞTI"

Nasıroğlu, Özgür Özel'in, madencilerle ilgili söylemlerinin gerçekle örtüşmediğini ifade ederek, CHP liderinin yürüttüğü kampanyanın ahlaksızlık boyutuna ulaştığını söyledi.

"GÖRÜŞME YALANLARLA ÇARPITILDI"

Özel'in kendisiyle yaklaşık 3 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Nasıroğlu, "Özel, Soma'daki madencilerden bahsederek, sendikanın ahlaksız olduğunu söyledi. İşçilerin sorunlarını çözmek için elimden geleni yapacağımı ifade ettim," dedi. Ancak, Özel'in bu görüşmeyi çarpıtarak kamuoyuna yanlış aktardığını iddia etti.

"İŞÇİLERİ KIŞKIRTAN ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

CHP'nin, ilk günden beri işçileri kışkırttığını savunan Nasıroğlu, "İşçilerin işyerini basmasında CHP'li vekillerin yanı başlarında olduğunu gördük. Bu süreci sistematik bir şekilde yürüten Özgür Özel'dir," diye konuştu.

"SİYASİ RANT DEVŞİRİYORLAR"

Nasıroğlu, Özel'in, maden işçilerini ve sendikaları kullanarak siyasi rant elde etmeye çalıştığını ileri sürdü. "İşçileri sömürerek, yetkili sendikayı hedef alarak iş barışını bozmaya çalışıyorlar," dedi.

"MADENCİLERİMİZİ YANILTIYORLAR"

Son olarak, maden işçilerine seslenen Nasıroğlu, "Size yalan söylüyorlar, sizi kullanıyorlar. Alet olmayın," çağrısında bulundu.

Fernas Madencilik'in sahibi Nasıroğlu'ndan Özgür Özel'e tepki: Ahlaksız bir kampanya yürütülüyor
Kaynak: Haberler.com / Politika

Ferhat Nasıroğlu Milletvekili Özgür Özel Madencilik AK Parti Politika 3-sayfa Ekonomi Batman Maden

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