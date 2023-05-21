Fatih Erbakan: Gaziantepliler, terör örgütleri ve LGBT lobilerine fırsat vermedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Gaziantep'te düzenlenen Halk Buluşması programına katıldı. Erbakan, Gazianteplilere 28 Mayıs seçimlerinde sandığa gitme çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gaziantepliler, destekçileri terör örgütleri olan, LGBT lobileri olan, dış güçler olanlara 14 Mayıs'ta fırsat vermedi." dedi.

Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber İstasyon Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması programına katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Erbakan, Gaziantep'te bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Bölgede meydana gelen depremlerden dolayı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erbakan, şunları söyledi:

" Gaziantep, 14 Mayıs'ta kendisine yakışanı yaptı ve seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızı önde çıkarttı. Cumhur İttifakı'na da Meclis'te açık ara farkla çoğunluğu verdi. Gaziantepliler Türkiye'nin tekrardan 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmedi. Gaziantepliler inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmesine müsaade etmedi. Gaziantepliler inancıyla, tarihiyle, değerleriyle, kültürüyle kavgalı olanlara 14 Mayıs'ta geçit vermedi elhamdülillah. Gaziantepliler, destekçileri terör örgütleri olan, LGBT lobileri olan, dış güçler olanlara 14 Mayıs'ta fırsat vermedi."

Erbakan, Gazianteplilere 28 Mayıs seçimlerinde sandığa gitme çağrısında bulundu.

28 Mayıs seçimlerinin önemli olduğuna işaret eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Şimdi hiç şüphemiz yok ki önümüzdeki pazar günü Gaziantep sandığa gidecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla yeniden seçerek 7'li masaya gereken cevabı verecek inşallah. Böylelikle 28 Mayıs'ta ülkemiz, devletimiz, milletimiz, Gaziantep ve yeni nesiller kazanacak inşallah. 28 Mayıs zaferimiz şimdiden hayırlı ve kutlu olsun. İnşallah 28 Mayıs akşamı hep birlikte yeniden büyük Türkiye için zaferimizi kutlayacağız ve arkasından da büyük Türkiye yolunda kol kola, omuz omuza, gönül gönüle en büyük adımları atacağız inşallah."

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