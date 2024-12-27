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Fatih Erbakan'dan asgari ücrete sert tepki: Açıklanan ücret tam bir felaket

Fatih Erbakan'dan asgari ücrete sert tepki: Açıklanan ücret tam bir felaket
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Haberler.com stüdyosunda Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erbakan, yeni rakamı "tam bir felaket" olarak nitelendirerek çalışanların alım gücünün giderek düştüğünü vurguladı.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Haberler.com'a konuk oldu ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbakan, açıklanan yeni asgari ücretin çalışanları hayal kırıklığına uğrattığını belirterek "Bu ücret tam bir felaket" dedi.

Fatih Erbakan'dan asgari ücrete sert tepki: Açıklanan ücret tam bir felaket

"AÇIKLANAN ASGARİ ÜCRET TAM BİR FELAKET"

Dr. Fatih Erbakan, asgari ücret konusundaki düşüncelerini net bir şekilde ifade etti. Açıklanan rakamı "tam bir felaket" olarak nitelendiren Erbakan, ekonomik krizin derinleştiğine ve çalışanların alım gücünün giderek azaldığına dikkat çekti. Bu ücretin, yüksek enflasyon karşısında yeterli olmadığını savundu.

"ÇALIŞANLARIN HAKLARI KORUNMUYOR"

Erbakan, yeni asgari ücretin ekonomik sıkıntıları çözmek bir yana, çalışanları daha da zor duruma düşürdüğünü belirtti. Hükümetin, çalışanların haklarını korumak adına daha adil bir politika izlemesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, mevcut yönetimin bu konuda yeterli çabayı göstermediğini ifade etti.

"EKONOMİK KRİZ DAHA DA DERİNLEŞİYOR"

Asgari ücretle ilgili eleştirilerinin yanı sıra Erbakan, genel ekonomik tabloya da değindi. Mevcut ekonomik politikaların sürdürülemez olduğunu belirten Erbakan, "10 tane Mehmet Şimşek de gelse, bu anlayış değişmeden duvara toslamaktan kurtulmaları mümkün değil" diyerek hükümete eleştirilerde bulundu.

Fatih Erbakan'dan asgari ücrete sert tepki: Açıklanan ücret tam bir felaket


"ERKEN SEÇİMİN FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Erken seçimin faydalı olacağını düşünüyoruz" ifadesiyle dikkat çeken Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetme riski yüksek bir seçime girmek istemeyeceğini vurguladı. Ayrıca, yeniden Refah Partisi'nin oy oranlarına dair iktidar yanlısı anket firmalarının manipülasyon yaptığını öne sürdü.

"PYD VE YPG'YE BİR DEVLET KURDURULMASI TÜRKİYE AÇISINDAN BÜYÜK BİR TEHDİT"

Suriye'de rejim değişikliği ve ülkenin parçalanması yönündeki planların Türkiye için büyük bir tehdit olduğunu dile getirdi. "PYD ve YPG'ye devlet kurdurulması Türkiye açısından ciddi bir risk" diyen Erbakan, İsrail ve ABD'nin bölgede kukla yönetimler kurmak istediğini belirtti.

Haberler.com / Şevval Çelik - Politika
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