Üye Girişi
Haberi Paylaş

EYT'ye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Politika Haberleri

EYT'ye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( Eyt ) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alınarak görüşmelerine başlandı.

Öneriyle, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurulda, EYT'ye ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: AA / Politika

AK Parti EYT Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title