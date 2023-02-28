EYT'ye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ( Eyt ) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ilk sırasına alınarak görüşmelerine başlandı.

Öneriyle, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurulda, EYT'ye ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.